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Arsene Wenger milli takımın başına geçiyor iddiası

22 yıl sonra Premier Lig ekibi Arsenal'dan geçtiğimiz sezon ayrılan Arsene Wenger'in Katar milli takımının başına geçeceği iddia edildi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 11:56
Arsene Wenger milli takımın başına geçiyor iddiası

Fransız menajer Arsene Wenger, 22 yıl boyunca çalıştığı Arsenal'dan geçtiğimiz sezon ayrılarak tarihi bir karara imza atmıştı.

Uzun süredir çalışmıyor

O gün bugündür boşta olan 69 yaşındaki teknik adamın yeni rotasının neresi olacağı büyük merak uyandırırken konuyla ilgili ülkesi Fransa'dan bomba bir iddia edildi.

Dünyaca ünlü futbol dergisi France Football'ün edindiği bilgilere göre Wenger, kariyerine milli takım hocası olarak devam edecek.

Derginin internet sitesinde yer alan habere göre 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar'ın Wenger'le görüştüğü ifade edildi.

Wenger, daha önce yaptığı bir açıklamada "2022 Dünya Kupası'nın en büyük başarılarından biri de Katar Milli Takımı'nın yapacakları olacak." şeklinde konuşmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 11:56
  1. Fransız menajer Arsene Wenger
  2. Katar
  3. Fransa
  4. Arsenal

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