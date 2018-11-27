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Arsenal'in UEFA Avrupa Ligi maçı Kiev'e alındı

- Ukrayna'nın bazı bölgelerinde sıkıyönetim ilan edilmesi gerekçesiyle Vorskla Poltava ile Arsenal arasındaki karşılaşma, Poltava kentinden Kiev'e alındı

27 Kasım 2018 Salı 23:51
Arsenal'in UEFA Avrupa Ligi maçı Kiev'e alındı


ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna temsilcisi Vorskla Poltava ile İngiltere ekibi Arsenal arasındaki karşılaşma, güvenlik gerekçesiyle Kiev kentine alındı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, iki takım arasında 29 Kasım Perşembe günü Poltava kentindeki Oleksiy Butovsky Vorskla Stadı'nda oynanması planlanan karşılaşmanın, güvenlik gerekçesiyle yerinin değiştiği belirtildi.

Açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında son dönemde yaşanan olayların ardından Ukrayna'da bazı bölgelerde sıkıyönetim ilan edilmesi gerekçesiyle bu yönde karar alındığı ve karşılaşmanın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı ifade edildi.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 23:51
  1. Arsenal
  2. güvenlik
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. Vorskla Poltava

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