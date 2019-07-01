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Arsal'daki Suriyeli mültecilere verilen süre uzatıldı

Lübnan ordusu, Arsal'daki kamplarda Suriyeli mültecilere ait beton yapıların yıkılmasına ilişkin süreyi uzattı

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:39
Arsal'daki Suriyeli mültecilere verilen süre uzatıldı

BEYRUT (AA) - Arsal Belediyesi, Beka vilayetindeki kamplarda bulunan Suriyelilere ait beton yapıların yıkılmasına ilişkin süreyi uzattığını duyurdu.

Arsal Belediye Başkanı Basil el-Haciri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunda on binlerce Suriyeli mültecinin yaşadığı Arsal beldesindeki kamplarda bulunan beton yapıların yıkımının ertelenmesi için Lübnan ordusu yetkilileriyle konuştuklarını belirtti.

Söz konusu yapıların yıkımı için daha önce belirlenen sürenin bugün sona erdiğini hatırlatan Haciri, bu iş için mültecilere verilen sürenin yeterli olmadığı ve yetkililerden talep ettikleri ek sürenin kabul edildiğini ifade etti.

Yeni süre için henüz bir tarih verilmediğini dile getiren Haciri, Suriyeli mültecilerin kaldığı çadır kamplarındaki ruhsatsız beton yapılarına ilişkin ise "Beton yapılar, çadırların içinde iki aile arasında paylaşıldığından yıkılması öyle kolay değildir." dedi.

Arsal Belediye Başkanı Haciri, Lübnan makamlarının, mülteci kamplarındaki beton yapıları yıkma yönünde aldığı kararla Suriyelilerin ülkede kalıcı hale gelmesini engellemenin yanı sıra kendilerine bu ülkede yasalar olduğu ve başıboş olmadıklarını hissettirmeyi amaçladıklarına işaret etti.

Haciri, daha önce Lübnan Yüksek Savunma Konseyinin, Arsal mülteci kampındaki derme çatma yapıların yıkım kararının uygulanmasının ardından çok sayıda Suriyeli mültecinin dışarıda kaldığını açıklamıştı.

Lübnan makamları, Arsal'daki kamplarda bulunan bin 400'e yakın beton yapının yıkımı için 1 Temmuz'a kadar mühlet vermişti.

Arsal beldesi, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan 60 bine yakın Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2017 sonunda Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısını 997 bin olarak açıklamıştı.

Lübnanlı yetkililer, geçen yıldan bu yana ülkedeki Suriyeli mültecilere gönüllü ülkelerine dönmeleri çağrısı yapıyor. Yetkililer, mültecilerin ülkedeki sınırlı kaynakların kullanımını zora soktuğunu ve uluslararası toplumun mülteciler konusunda desteğinin eksik olduğunu belirtiyor.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:39
  1. Lübnan
  2. suriyeli mülteciler

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