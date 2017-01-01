Arsaların fiyatı adıyla konutlar, limanıyla yükseldi

2014’te temelleri atılan ve 13 gün sonra resmi açılışı yapılacak olan Yeni Havalimanı, beraberinde hem yatırımcıların hem de ikamet etmek bölgeyi tercih edeceklerin ilgi odağı oldu. Gayrimenkul uzmanlarının elde ettikleri verilere göre Havalimanı güzergahında yer alan Büyükdere, Göktürk, Mimar Sinan, Mithatpaşa, Bahçeköy, Çayırbaşı gibi lokasyonlarda satılık konutlarda yüzde 116’lara varan artış söz konusu.

Son iki yılda hızlı yükseldi

Sarıyer, Eyüp ve Arnavutköy ilçelerindeki mahallelerde satılık ve kiralık konutlardaki fiyat artışlarında iki yıllık süreçte dikkat çekici bir hareketlenme görüldü. İşte son verilere göre ilçelerin havalimanıyla birlikte TL cinsinden değerlenme oranları: (konut-metrekare)

-Eyüp: Değerlenen mahalleler: Göktürk Merkez, yüzde84 - Mithat Paşa, yüzde 40 - Mimar Sinan, yüzde 30.

-Sarıyer: Değerlenen mahalleler: Büyükdere, yüzde 60 - Bahçeköy Merkez, yüzde 46 - Kazım Karabekir Paşa, yüzde 55 - Kireçburnu, yüzde 14 - Bahçeköy Merkez, yüzde 10 - Uskumruköy, yüzde 9.

-Arnavutköy: Değerlenen mahalleler: Mavigöl, yüzde 150

Kiralar fren tutmuyor

İlk adımda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak yeni havalimanı rotasındaki satılık konutların değerleri kiralık konutlara etki etti. Ocak-Temmuz 2018 döneminde kiralık konut fiyatlarının en çok arttığı mahalleleri Mimar Sinan, Mithat Paşa, Ömerli, Zekeriyaköy ve Uskumruköy oldu. Kiraların en çok arttığı mahallelerin başında yüzde 30 ile Mimar Sinan gelirken, bu mahalleyi yüzde 28 ile Mithatpaşa, yüzde 27 ile Ömerli, yüzde 11 ile Zekeriyaköy ve yüzde 10 ile Uskumruköy izledi.