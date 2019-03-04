0553 313 94 23

Arsa sahibi - müteahhit anlaşmazlığının faturası ev hayali kuran vatandaşa kesildi iddiası

Antalya’da ev sahibi olmak isteyen 20’ye yakın vatandaş, arsa sahibi ile müteahhidin aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle mağdur olduklarını iddia etti.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:17
Arsa sahibi - müteahhit anlaşmazlığının faturası ev hayali kuran vatandaşa kesildi iddiası

Antalya’da ev sahibi olmak isteyen 20’ye yakın vatandaş, arsa sahibi ile müteahhidin aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle mağdur olduklarını iddia etti. İnşaatın yarım kaldığından yakınan vatandaşlar, daire paralarını verip aldıkları tapulara rağmen, kendilerinden daire başına 65 ila 75 bin arasında para talep edildiğini, hatta 40 TL’lik aidat ücreti dahi istendiğini ileri sürdü.


2009 yılında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi’nde arsa sahipleri ve müteahhit firma arasında toplamda 305 daireyi kapsayacak bir anlaşma gerçekleşti. Binalar inşaat haline geldiğinde Türkiye’nin farklı bölgeleri ve yurt dışından birçok vatandaş, daireleri almak için dönemin parasıyla 50 ila 100 bin arasında ödeme gerçekleştirerek tapularını aldı. İddiaya göre ise arsa sahibi ile müteahhit firma arasında çıkan anlaşmazlık yüzünden inşaat durduruldu ve olay mahkemeye taşındı. Mahkeme, arsa sahiplerini haklı görerek iki taraf arasındaki sözleşmeyi feshedip, daireleri arsa sahiplerine verdi. Yine iddiaya göre arsa sahibi başka bir inşaat firmasıyla anlaştı ve buna karşılık olarak daireleri satın alan vatandaşlardan 65 ila 75 bin arasında para talep etti, hatta bitmemiş olan binalar için 40 TL’lik aidat ücreti talep etti. Bu sırada mahkeme sürecine dahil olmayıp evlerini dört gözle bekleyen 20’ye yakın vatandaş, 10 yıllık bekleyişin ardından karşılaştıkları bu taleple neye uğradığını şaşırdı. Ellerinde tapularından başka bir şeyleri bulunmayan vatandaşlar, evlerini alabilmek için hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlanıyor.



“75 bin TL para istiyorlar, 40 TL de aidat ücreti”


Mağdur olduğunu öne süren vatandaşlardan Orhan Karadağ, daha önce müteahhit ile mal sahipleri arasında fazla yer vermekten dolayı ihtilaf çıktığını belirterek, “Mal sahipleri müteahhit firmaya inşaat iptal davası açmışlar. Mal sahipleri bu davayı kazanıyor ancak biz mahkeme tutanaklarına bile ulaşamıyoruz. Onu alsak ona göre hukuken işlem yapacağız. Mahkeme, 60 daireyi de mahkeme mal sahiplerine iade etmiş. Ve bu 60 daireyi toprak sahipleri kendi aralarında paylaşmışlar. Şimdi de dönmüşler yüzde 70’e yakın bitmiş olan dairelerin içini yapmamak kaydıyla bizlerden 65-75 bin arasında daire büyüklüğüne göre para istiyorlar” dedi.


Tapularının olduğunu ifade eden Karadağ, buna rağmen istenen ücrete tepki göstererek, “Hepimiz oturmak için ev aldık, 10 yıllık mağduriyetimizin haricinde bir de şimdi bizden 100 bine yaklaşan paralar isteniyor. Burada ödeyebilecek insan var, ödeyemeyecek insan var. Taksitlere böleceklerini söylüyorlar 24 ay, 2 ay ödemesini yapmayanı da icrada ihalede satacaklarını söylüyorlar. Oturumu olmayan bir sitede aidat toplanmaz. Bu kanunda da yok. 40’ar TL de aidat eklemişler yaptıkları sözleşmeye. Davaya da müdahil olmamamız bile gerektiğini bilmiyorduk. Daire satın almış vatandaşlarız. Başımıza bu gelince şimdi düşünüyoruz ve hukuki süreci başlatmayı düşünüyoruz” diye konuştu.



“Bir sene diye diye 10 sene geçti”


Mağdur edildiğini ileri süren İnşaat Mühendisi Büşra Aygül de, arsa sahiplerinin zamanında teslim etmediği için firmaya dava açtığını, zamanında teslim etmek için ellerinden geleni yapacaklarını söylediğini belirtti. “Biz de hep arsa sahiplerini haklı bulduk” diyen Aygül, sonraki süreçte yaşananları ise şöyle anlattı: “Zamanında teslim etmeyeceklerse ‘haklıdır, dava açmış, biz de bekleyelim bu süreci’ dedik. Bu süreç bir sene daha diye diye 10 sene geçti. Daha sonra toplantı yaptılar, hepimizi tek tek çağırıp, başka bir müteahhide vereceklerini, mağduriyetin giderileceğini söylediler. Şu an piyasa değerinin çok altında ediyor dairelerimiz, gerçek değerine kavuşacak dendi bize. Biz birlik olmadığımız sürece bizi bastırıp dediklerini yaptıracaklar. Biz o toplantıya çözüm bulunsun diye gittik. Onların ikili anlaşmazlıkları yüzünden mağdur edildik.”



"İşçiler çatır çatır çalışıyor’ dediler"


Eşinin dükkanını satıp 30 yıllık tazminatıyla siteden ev aldığını dile getiren Nazime Gencer de,“Emekli olup gelip burada oturmayı düşünüyorduk. 55 bin dolar buraya ödeme yaptık, tapuyu benim adıma aldık. Bana diyor ki 67 bin lira vereceksin aidatlardan ayrı. Nasıl vereceğim ben bunu? ‘3 ay sonra bitiyor, boyasını, cilasını yapıyorlar. İşçiler içinde çatır çatır çalışıyor’ dediler.Bunlar o dönem müteahhitle kavga ettiler. Olan buradan ev alanlara oldu” ifadelerini kullandı.


Mağdur olduklarını söyleyen vatandaşlar, hukuki süreci başlatmaya hazırlanıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Osmaneli Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı
    1. AK Parti Osmaneli Seçim Koordinasyon..
    2. Son isteği yerine geldi
    3. Zorlu Enerji’den abonelere fatura..
    4. İzmit Belediyesi’nden eşya nakil..
    5. Kimya’nın Şubat ayı ihracatı 1,6..
    6. 17 yaşındaki genç ahşabı yakarak..
    7. Bayırköy Belde Danışma Toplantısı..
    8. Troya, Assos, Parion Ören Yerleri’nde..
    9. Filenin sultanları Adana’ya uğurlandı
    10. Türkiye Sağırlar Futbol Süper Ligi
    11. Cumhur ittifakından birlik ve..
    12. Almanya imamlara Almanca şartı..
    13. Bağdat Barosu’nda avukatlar birbirine..
    14. Ressam vekilden, kendi resmini çizen..
    15. Rektör Çomaklı: “Bilimin olduğu her..
    16. 6K Akıllı Durak Vezirhan’da
    17. "ATO'da 5 binin üzerinde girişimciye..
    18. Van-Bahçesaray yolunda karla mücadele
    19. Başkan Zihni Şahin: “Türkiye’nin..
    20. Bitlis’te yarın okullar tatil mi? 5..
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"