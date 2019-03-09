Arsa kavgası kanlı bitti, kardeşler birbirini vurdu

Bursa’da arsa meselesi yüzünden aralarında tartışma çıkan 2 kardeş birbirini vurdu. Kardeşlerden birinin ağır yaralandığı öğrenildi.

Dobruca’da arazileri bulunan Hasan B. ile kardeşi İsmail B, arsalarının olduğu mevkide buluştu. Burada arsa yüzünden aralarında tartışma çıkan 2 kardeş bir süre sonra boğuşmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen boğuşmada Hasan B. ile İsmail B. birbirine silahla ateş etmeye başladı. Sıkılan kurşunlar Hasan B’nin başına ve ayağına, kardeşi İsmail B’nin de ayaklarına isabet etti.

Olay esnasında babasının yanında bulunan Halit B, amcası ve babası yaralanınca olayı polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 2 kardeşten Hasan B’nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kavgaya şahit olanların ifadelerini olay yerinde aldı. Şahitler, "Arsa yüzünden tartışılar. Önce aralarında boğuşma oldu, daha sonra birbirlerine ateş ettiler" diye konuştu.