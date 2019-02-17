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Arreaza'dan, Venezuela-ABD diyaloğu ve OAS'den ayrılma açıklaması

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, ülkesi ve ABD arasındaki diyaloğun devam ettiğini belirtti, Venezuela'nın 27 Nisan'da OAS'den tamamen ayrılacağını açıkladı

17 Şubat 2019 Pazar 06:52
Arreaza'dan, Venezuela-ABD diyaloğu ve OAS'den ayrılma açıklaması

CARACAS (AA) - Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, farklılıklara rağmen ülkesi ve ABD arasında diyaloğun devam ettiğini söyledi.

Venezuela ve diğer Latin Amerika ülkelerinde yayın yapan Telesur televizyonuna konuşan Arreaza, Venezuela ve ABD arasındaki görüşmeler ve ülkesinin Amerikan Devletleri Örgütünden (OAS) çıkış sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ve Venezuela arasında gerçekleşen iki görüşmeyi hatırlatan ve bu görüşmelerde basına yansıdığı gibi gerginlik yaşanmadığını belirten Arreaza, "Derin farklılıklar ve aynı zamanda iki tarafta da endişeler var. ABD tarafından teklif edildiğini belirtmemiz gereken bu diyaloğu umarım devam ettirebiliriz." dedi.

Arreaza, ayrıca ülkesinin 27 Nisan'da OAS'den tamamen ayrılacağını açıkladı.

Ayrılma kararının ülkesine ait olduğunu vurgulayan Arreaza, "Kimse bizi OAS'den çıkarmıyor, sürmüyor ya da üyeliğimizi askıya almıyor. Biz çıkma kararını 27 Nisan 2017'de zaten almıştık." ifadesini kullandı.

Bakan Arreaza, ülkesinin Birleşmiş Milletler'deki Daimi Temsilcisi Samuel Moncada'nın söz konusu tarihe kadar OAS'deki faaliyetlerine devam edeceğini bildirdi.

Arreaza, 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada da ülkesinin "yok olma sürecine girmiş bulunan OAS'den" ayrılacağını ifade etmişti.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 06:52
  1. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza

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