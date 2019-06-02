Arpaçay’da yollar sıcak asfalt oluyor

Arpaçay Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte asfalt çalışmalarına başladı. AK Partili Belediye Başkanı Erçetin Altay, yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, kısa süren yaz mevsimini çok iyi değerlendireceklerini belirtti. Arpaçay’da sıcak asfalt çalışmalarına mahallelerde başladıklarını ifade eden Başkan Altay, altyapısı tamamlanan caddelerin kaldırım ve asfaltını yaparak vatandaşların hizmetine sunacaklarını vurguladı.

Başkan Erçetin Altay, Arpaçay girişinde yürütülen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Altay, daha yaşanılabilir bir Arpaçay için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, “Arpaçay’da yollar sıfırdan sıcak asfalt yapılıyor. Burada amacımız daha uzun ömürlü yollar yapmak. Bunun için arkadaşlarımız çalışıyor. Bugün burada yürütülen asfalt çalışmaları yerinde gördük. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İlgili arkadaşlarımızda bizzat yerinde bu çalışmaların daha olumlu seyretmesi noktasında gerekli gayret ve çabayı gösteriyorlar. Hepimizin amacı daha güzel, daha yaşanılabilir bir Arpaçay imar etmek” dedi.

Yürütülen asfalt ve kaldırım çalışmalarında AK Parti milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın’nda çok büyük destekleri olduğunun altını çizen Başkan Erçetin Altay, AK Partili belediyelerinin vatandaşların yüzünü güldürdüğünü kaydetti.

Erçetin Altay, “Biz projelerimizi hayata geçirirken, bizlere en büyük desteği AK Parti Milletvekillerimiz Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç verdi. Ankara’ya her gittiğimizde elimiz dolu geliyoruz. Ve projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. Asfalt ve kaldırım çalışmalarımız sürüyor. Alt yapı çalışmalarımız birçok mahallede tamamlandı. Park ve bahçelerde çalışmalarımız sürüyor. Hep birlikte el birliğiyle Arpaçay’ı hak ettiği noktaya taşıyacağız” diye konuştu.

Arpaçay Belediye Başkanlığı’nca yol ve kaldırım çalışmalarının yanı sıra park ve bahçe çalışmaları ile mahallelerde kanalizasyon,içme suyu şebekesi çalışmalarını sürüyor. Başkan Altay, yürütülen çalışmaları bizzat yerinde görerek, yürütülen çalışalar hakkında bilgiler alıyor.