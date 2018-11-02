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Arpaçay’da terör propagandası yapan asker gözaltında

Sosyal paylaşım sitesinde kendisine ait hesabından terör örgütü propagandası yapan asker, gözaltında.

02 Kasım 2018 Cuma 11:57
Arpaçay’da terör propagandası yapan asker gözaltında

Kars’ın Arpaçay ilçesinde askerliğini yapan S.P.’nin sosyal paylaşım sitesinden kendisine ait hesabından terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptığı Kars İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince tespit edildi. 

Bunun üzerine harekete geçen Jandarma TEM ekipleri, J.Er. S.P.’yi görev yaptığı Arpaçay’daki birliğine gelerek gözaltına aldı. Gözaltına alınan S.P. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, S.P.’nin tamamlanan tahkikat evrakları Kars Cumhuriyet Savcılığı’na gönderildi. 

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 11:57
  1. Kars
  2. Jandarma

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