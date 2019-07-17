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Arpaçay’da CHP’li eski başkandan şaşırtıcı uygulama

Arpaçay’da yapılan yol ve alt yapı çalışmalarına eski CHP’li başkan, “Duvarımı ve kapımı yıktınız” diyerek engel oldu.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:14
Arpaçay’da CHP’li eski başkandan şaşırtıcı uygulama

Arpaçay’da yapılan yol ve alt yapı çalışmalarına eski CHP’li başkan, “Duvarımı ve kapımı yıktınız” diyerek engel oldu.


Kars’ın Arpaçay İlçesi’nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. AK Partili Arpaçay Belediye Başkanlığı ile Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü’nce ortaklaşa yürütülen yol ve alt yapı çalışmaları, Cumhuriyet Halk Parti (CHP)’den iki dönem belediye başkanlığı yapan Enver Akkaya’nın evinin önüne durduruldu.


CHP’li eski başkan Akkaya, evinin duvar ve kapısının yıkıldığını gerekçe gösterek, yürütülen çalışmalara engel oldu. Belediye ve Karayolları çalışanları eski başkan Akkaya’nın tutumu karşısında şaşırırken, durum Belediye Başkanı Erçetin Altay’a bildirildi. Bölgeye gelen Başkan Altay, Akkaya’nın tutumunu doğru bulmayarak, eski belediye başkanının evinin ve duvarının her hangi bir yerinin yürütülen çalışmalardan zarar görmediğini yerinde tespit etti.


AK Partili Belediye Başkanı Erçetin Altay, “65’inci hükümet Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ve Kars Milletekili Prof. Dr. Yunus Kılıç’ın yardım ve destekleriyle uzun uğraşlar sonucu Karayollarına hibe yoluyla yaptırılan Arpaçay giriş yollarının inşası sırasında su hattının yeri değiştirildi. Yeri değiştirilen su hattının ilçemizde iki dönem CHP Belediye Başkanlığı yapmış olan Enver Akkaya’nın evinin önüne geldiği noktada, kamu yararına yapılan ve Arpaçay’ımız için eşsiz nitelikteki bu proje Akkaya tarafından asılsız gerekçelerle durduruldu” dedi.


Altay, “Kişisel duygularına hakim olamamış olmalı ki, her fırsatta Arpaçay sevdasını dile getirmesine rağmen böylesi güzel bir projenin önünü kesmeye kalkması kendi samimiyetsizliğine işarettir.


Kendisi duvarının yıkıldığını, bahçe kapısının zarar gördüğünü iddia etmiştir. Bizzat yaptığım incelemeyle ne duvarına, ne de kapısına bir zarar verilmediğini gördüm. Tek sıkıntı bahçe kapısının önüne kadar yapılan asfalt. Bu da kendisinin mağdur olmaması için yapılmıştır. Bahçe kapısının kapanmasını engelleyecek kalınlıkta olması. Ayrıca hattın geçtiği yolda kamuya ait bir yoldur” diye konuştu.


Akkaya’nın bahçe duvarına ve kapısına her hangi bir zarar verilmediğini ifade eden Başkan Erçetin Altay, “Velev ki öyle bir durum olmuş olsa bile, yapılan tahribat Karayolları ve belediyemiz tarafından aslına uygun olarak onarılır. Kendisinin de çok iyi bilmiş olduğu bu duruma rağmen hiç bir gerekçesi ve hakkaniyeti olmayan, maruz kaldığımız bu hareketin ne amaçla ve ne için yapılmak istendiği ortadadır” şeklinde konuştu.


Karayolları ve belediye çalışmalarının engellenmesini mahkemeye taşıyacağına dikkat çeken Başkan Altay, Karayollarının ve görüşülen resmi makamların girişimlerinin sonucunu beklediklerinikaydetti.


Altay, aksi takdirde oldukça can sıkıcı ve kamu zararına yapılan bu girişimin hukuki yollarla çözümü için süreci başlatacağını da sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:14
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