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Arpaçay’a modern kaldırım

Arpaçay’ın AK Partili Belediye Başkanı Erçetin Altay, çalışmalarına devam ediyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 15:23
Arpaçay’a modern kaldırım

Arpaçay’ın AK Partili Belediye Başkanı Erçetin Altay, çalışmalarına devam ediyor. Başkan Altay, sıcak asfaltı tamamlanan caddelere modern kaldırım yapıyor.


Arpaçay’da sıcak asfalat çalışmaları tamamlanan Dr. İbrahim Gökçe Caddesi’ne modern görünümlü kaldırım yapılıyor. Başkan Erçetin Altay, belediye çalışanlarıyla birlikte kaldırım yaptı. Altay yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, yol ve kaldırım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti. Altay, 2019 inşaat sezonu sonrasında Arpaçay’ın çehresini değiştireceklerini söyledi.


Başkan Eçetin Altay, “Arpaçay’da bir çok noktada belediye ekiplerince çalışmalarımız sürüyor. bir taraftan sıcak asfalt, diğer taraftan kaldırım yapıyoruz. Arpaçaylıların daha iyi hizmet alması için çaba sarf ediyoruz. Bize çalışmlarımızda destek olan milletvekillerimiz Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç ve İl Başkanımız Adem Çalkın’a teşekkür ediyorum. Amacımız yaşanılabilir bir Arpaçay inşa etmek” dedi.


31 Mart seçimlerinin ardından çalışmlarına hızlı bir şekilde başlayan Başkan Erçetin Altay, 65. Hükümetin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Milletvekili, MKYK üyesiAhmet Arslan, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı, milletvekiliProf.Dr.Yunus Kılıç ve İl Başkanı Adem Çalkın’ın destekleriyle adeta Arpaçay’ın çehresi değişiyor. Merkezi hükümetin yatırımlarından fazlasıyla hakkına düşeni alan Arpaçay’da vatandaşların yüzü gülüyor.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 15:23
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