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Arpa tarlasında yangın

Adıyaman Kahta Karayolu üzerindeki bulunan arpa tarlasında çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

01 Haziran 2019 Cumartesi 12:40
Arpa tarlasında yangın

Adıyaman Kahta Karayolu üzerindeki bulunan arpa tarlasında çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.


Adıyaman Kahta Karayolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarından Zeynal Özbilgin’e ait arpa ekili tarlada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 50 dekarlık arpa ekili alanda çıkan yangını büyümeden söndürdü.


Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 12:40
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