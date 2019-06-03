Arpa tarlası alev alev yandı Burhaniye ilçesinde çıkan tarla yangınını itfaiye söndürdü.

Burhaniye ilçesinde çıkan tarla yangınını itfaiye söndürdü. Yangın sırasında, 4 dekarlık arpa tarlası zarar görürken, erken müdahale yangının evlere sıçramasını önledi.

Bu gün öğlen saatlerinde Bergaztepe mevkiindeki arpa tarlasından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye yangını söndürürken, 4 dekarlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangının çevredeki evlere sıçramadan söndürülmesi vatandaşları sevindirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.