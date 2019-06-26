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Aromaterapinin kalbi Balıkesir’de atacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan “Tarladan Hasada Aromaterapi Festivali” 28-30 Haziran günleri arasında gerçekleştirilecek.

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:43
Aromaterapinin kalbi Balıkesir’de atacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan “Tarladan Hasada Aromaterapi Festivali” 28-30 Haziran günleri arasında gerçekleştirilecek.


Alanında uzman birçok ismi bir araya getirerek üç gün boyunca tarladan hasada aromaterapinin serüveni anlatmayı hedefleyen festivalin ilk günü ıtır, lavanta hasadı ve damıtımı ile aynısefa ve ekinezya toplanmasıyla başlayacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) kurulan stantları da ziyaret edebilecek olan katılımcılar, sonrasında atölye çalışmalarına katılacak.


Uzmanlar tarafından verilen atölye eğitimleri şöyle: Doğal Temizlik ve Cilt Bakımı, Günlük Hayatta Aromaterapi, Maserat Yağlar Atölyesi, Aromatik Potpori ve Kapı Süsü Yapımı, Doğal Sabun Yapımı, Bitkini Nasıl Tanırsın, Doğal Parfüm Atölyesi, Ekoprint (Bitkilerle Baskı) Atölyesi, Doğal Ekstratların Hazırlanması ve Kozmetik Formülasyonlarda Kullanımı, Aroma Bitkileri Çoğaltma.


Yetişkinlerin haricinde gün boyunca çocuklar için de çeşitli faaliyetlerin yapılacağı programda İzmir Yerel Tohum Derneği ile Tohum Takas Etkinliği gerçekleşecek. Festivalin ikinci günü, Edremit Belediyesi Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde gün boyunca gerçekleştirilecek olan “Her Yönüyle Aromaterapi Seminerleri” ile sürecek. Kapanışı, Kazdağları’nda yürüyüş ve doğada yapılan çeşitli etkinliklerle yapılacak olan festivalin sonunda masal anlatımı yapılacak. Festival alanlarına ulaşım için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından; Burhaniye Merkez ve Edremit Otogarı’ndan ücretsiz servis kaldırılacak.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 16:43
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