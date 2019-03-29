Arnavutluk'un NATO üyeliğinin 10. yıl dönümü

TİRAN (AA) - Arnavutluk'un, NATO'ya üyeliğinin 10. yıl dönümü dolayısıyla başkent Tiran'da askeri tören düzenlendi.

Askeri geçitin yanı sıra askeri teçhizatların da sergilendiği törende, NATO üyesi ülkelere ait uçaklar, Tiran semalarında uçuş yaptı.

Törende, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Başbakanı Edi Rama, Savunma Bakanı Olta Xhaçka, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra NATO üye ülkelerinin üst düzey temsilcileri katıldı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta, yaptığı konuşmada, ülkesinin 10 yıl önce NATO'ya üye olmasının, Arnavutluk'un ve Arnavut milletinin tarihinde yaşadığı en büyük olaylardan birini teşkil ettiğini söyleyerek, "Birkaç gün önce de NATO'nun Kosova'da askeri müdahalede bulunma yönündeki tarihi kararının 20. yılını kutladık. Bu sayede, sadece orada değil tüm bu bölgede soykırım ve etnik temizliğe sonsuza dek son verildi." dedi.

Bu müdahaleden dolayı Arnavutların ABD ve NATO'ya her zaman minnettar olduklarını dile getiren Meta, "Bu sadece bir milleti kurtarmadı, bölgemizin barışı ve istikrarını da güçlendirdi." diye konuştu.

NATO'nın yakında zamanda Kuzey Makedonya'yı ittifakın 30. üyesi olarak ağırlayacağını dile getiren Meta, NATO'nun bu bölgelerde genişlemesinin, Balkanların güvenliği ve barışı için güvence sağladığının altını çizdi.

Başbakan Rama da Arnavutluk'un, Kuçova bölgesinde önemli olarak nitelendirdiği NATO üssünü kurmaya hazırlandığına işaret ederek, bu üssün, NATO'nun bölgedeki en büyük ve en modern üslerinden biri olacağını vurguladı.

Karadağ ve Kuzey Makedonya'nın, NATO entegrasyonlarına değinen Rama, NATO sayesinde Balkanlar'daki barış ve istikrarın güçlendiğini ifade etti.

Kosova'nın NATO entegrasyonunun sadece Kosova ve Balkanlar için değil, tüm Avrupa-Atlantik ailesi için bir gereklilik olduğunu dile getiren Rama, "Balkanların NATO'ya tam katılımı şüphesiz ki bir stratejik vizyondur ve Kosova'nın NATO'ya dahil edilmesi ek bir kazançtır." ifadesini kullandı.

Arnavutluk Savunma Bakanı Xhaçka da ülkesinin NATO'nun Afganistan, Kosova, Ege Denizi ve Letonya'daki girişim ve misyonlarına katılım sağladığını söyleyerek, Arnavutluk'un "güvenlik ihracatçısı" olduğunu belirtti.

Xhaçka, "Avrupa Birliği (AB) öncülüğündeki Bosna Hersek ve Mali operasyonlarına katılım sağlıyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Güney Sudan operasyonlarına da katılmak için şu anda hazırlıklar yapılıyor." açıklamasında bulundu.

Öte yandan, İtalya Savunma Bakanı Elisabetta Trenta da Arnavutluk'un NATO üyeliğinin, ittifakın Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliği için oynadığı rolü vurguladığını belirterek, "Arnavutluk, ittifaka en iyi kaynakları sunmaya devam edecektir." dedi.



- Konferans

Arnavutluk'un NATO'ya üyeliğinin 10. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Arnavutluk Savunma Bakanlığı himayesinde "Arnavutluk 10 yıldır NATO üyesi-bölge için ek güvenlik" konulu konferans da düzenlendi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Yörük ve Genelkurmay Başkanı Güler'in yanı sıra NATO üyesi ülkelerin savunma bakanlarının, üst düzey askeri temsilcilerin ve diplomatların katıldığı konferansta konuşma yapan Arnavutluk Savunma Bakanı Xhaçka, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska, İtalya Savunma Bakanı Trenta ile Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Bardhyl Kollçaku, bölgede yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Öte yandan, Genelkurmay Başkanı Güler, Arnavutluk'taki temasları kapsamında, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Kollçaku ve diğer üst düzey temsilcilerle görüştü.

NATO'ya resmen 1 Nisan 2009 tarihinde üye olan Arnavutluk, ilk olarak NATO'nun Strasbourg/Kehl'deki 4 Nisan 2009 tarihli zirvesine katılmıştı. 7 Nisan 2009'da ise ittifakın Brüksel'deki merkezinde Arnavutluk'un bayrağının göndere çekildiği resmi tören düzenlenmişti.