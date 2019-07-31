Arnavutluk'tan ilk hac kafilesi yola çıktı

TİRAN (AA) - Hac vazifesini yerine getirmek üzere Arnavutluk'tan Suudi Arabistan'a gidecek kafilelerin ilki yola çıktı.



Arnavutluk'un farklı bölgelerinden başkent Tiran'a gelen 200'e yakın hacı adayı, Rahibe Teresa Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçakla Cidde'ye gitti. Hacı adayları, aileleri tarafından dualarla uğurlandı.



Tiran'a bağlı Peza Köyü'nün imamı Dritan Dorzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez hacca gittiğini belirterek, "Yıllardır dua ediyorum ve Allah nasip etti. Allah'tan yolculuğumuzu kolaylaştırmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İlk kez hacca giden Akçahisarlı (Kruja) Blerim Vogli de duygularının tarif edilemez olduğunu belirterek, tüm Müslümanların Kabe'yi ziyaret etmesi temennisinde bulundu.

Bu arada, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Karadağlı hacı adayları kutsal topraklara Arnavutluk'tan geçecek.



Arnavutluk ve Karadağ'dan kutsal topraklara toplam 400 hacı adayı gidecek. İkinci kafile yarın yola çıkacak.