Arnavutluk'tan Afganistan'a 66 asker gönderildi

TİRAN (AA) - Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerine mensup 66 asker, NATO'nun Kararlı Destek Misyonu'nda görev almak üzere Afganistan'a gönderildi.

Afganistan'da Türk Askeri Birliği bünyesinde 6 ay görev alacak Arnavut askerler için düzenlenen uğurlama törenine, Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği askeri ataşesi Albay Şakir Cumhur Somer'in yanı sıra Arnavutluk Genelkurmay Başkanlığı temsilcileri ve askerlerin yakınları katıldı.

Arnavutluk Savunma Bakanı Xhaçka, burada yaptığı konuşmada, Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerinin, dünya genelindeki barış operasyonlarına yadsınamaz bir katkı sağladığını ifade ederek, son yıllarda bu operasyonların coğrafyasının genişlediğini söyledi.

Xhaçka, Afganistan'da görev alacak Arnavut askerlere şöyle hitap etti:

"(Arnavutluk) Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en güçlü güvenlik kurumunun bir parçasıdır. Sizlerle gurur duyuyoruz. Uzak Afganistan'da, Ege Denizi'nde, Bosna Hersek'te, Kosova'da, Mali'de, İttifak ve AB'nin misyon ve operasyonlarının bulunduğu her yerde sizinleyiz. Siz istikrara, demokrasiye ve barışa hizmet ediyorsunuz. Bizim en büyük elçilerimizsiniz ve hizmet verdiğiniz yerlerde ülkemizin en güzel değerlerini haysiyetle temsil ediyorsunuz."

Ülkesinin stratejik ortaklarının Arnavut birliklerin Kararlı Destek misyonuna katılımını sürekli desteklediğini ifade eden Xhaçka, "Bu iş birliğinin, özellikle Afganistan'da Türk Askeri Birliği bünyesinde gelecekte de devam edip derinleşeceğinden eminim." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Yörük de Türkiye ve Arnavutluk arasındaki askeri ve savunma alanındaki stratejik iş birliğinin temellerinin, dönemin emperyalist devletlerine karşı ortak mücadele vermek için 20. yüzyılın başlarında atıldığını vurguladı.

Afganistan’da NATO Kararlı Destek Misyonu kapsamında Türkiye komutasındaki Kabil Havalimanı Komutanlığında görev yapacak 9. Arnavutluk Birliği'ni görevlerine uğurlamanın kıvanç ve gururunu yaşadıklarının altını çizen Yörük, "Türkiye ile Arnavutluk arasında her alanda çok iyi düzeydeki iş birliğimizin en somut örneklerinden birisini askeri ve savunma alanındaki iş birliğimiz oluşturmaktadır." şeklinde konuştu.

İki ülke arasındaki ikili askeri mali iş birliği, kısa ve uzun vadeli eğitim programları ve NATO çerçevesindeki ilişkilerin ilerlemeyi sürdürdüğünü kaydeden Yörük, "Güçlü ve modern ordusuyla NATO'nun 66 yıllık üyesi ve ikinci büyük ordusuna sahip olan Türkiye, komünizmden demokrasiye geçiş döneminde de Arnavutluk'un NATO üyeliğine en güçlü desteği veren NATO ülkelerinin başında gelmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yörük, "Arnavutluk ile tarihten gelen dostluk ve kardeşlik ilişkilerimize, 2009 yılından bu yana NATO şemsiyesi altında, yeni bir boyut kazanan müttefiklik ilişkimizin de eklenmiş olmasından mutluluk duyuyoruz." dedi.