"Arnavutluk’ta Türkçenin Dünü, Bugünü ve Geleceği" kongresi

TİRAN (AA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Arnavutluk’ta Türkçenin Dünü, Bugünü ve Geleceği" konulu uluslararası kongre düzenledi.

Tiran Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesince Türkçe Bölümünün kuruluşunun 20'inci yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen kongresin açılışına Arnavutluk Eğitim, Spor ve Gençlik Bakan Yardımcısı Lorena Haxhiu, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Haxhiu, burada yaptığı konuşmada, Arnavutluk'taki üniversitelerde sunulan yabancı dillerin üniversiteler ve devletler arası değişimde güçlü bir araç teşkil ettiğini söyledi.

Arnavutçanın Türk eğitim sistemine sunulması noktasında Türkiye gibi dost ülkeler ile yakın iş birliği yaptıklarını dile getiren Haxhiu, "Türkiye'de Arnavutçanın ders olarak okutulmasından dolayı Türk devletine minnettarız. Türkçe de Arnavutluk'ta sistem içerisinde giderek artıyor. Arnavutluk Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanlığı, yabancı diller okullarının yanı sıra Türkçenin üniversite öncesi eğitim sisteminde, ikinci bir dil olarak gösterilmesi imkanını değerlendiriyor." diye konuştu.



Tiran Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Dekan Yardımcısı Alban Foçi de Arnavut ile Türk toplumu arasındaki ilişkilerin yüzyıllara dayandığını hatırlattı.



İki toplum arasındaki dilsel ve kültürel ilişkilere değinen Foçi, günümüzde Arnavutçada binin üzerinde Türkçeden gelen kelimenin rahatlıkla bulunabileceğini vurguladı.



Türkçe eğitimin Arnavutluk'taki geleceği hakkında konuşan Foçi, geleceğin parlak göründüğünü, öğrenci sayısının her geçen gün arttığını dile getirdi.



Marmara Üniversitesinden Prof. Dr. Alaeedin Yalçınkaya ise "Kitaplarımızda okuduğumuz büyük düşünürler, büyük devlet adamları. Aristo'dan itibaren Müslüman, Türk, Arnavut devlet adamları, bilginler, Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında 7 tane yabancı dil biliyordu. Bu dilleri öğreniyor, diğer bilim alanlarında uzman ve başarılı devlet adamı, sizler de bu yaşlardasınız." dedi.

Türkiye ve Arnavutluk'tan eğitim kurumlarının desteklediği ve 30 Mart'ta sona erecek kongreye, Türkiye, Kuzey Makedonya, Kosova, Azerbaycan, Almanya, Belçika, Rusya, Özbekistan, Cezayir, Mısır, Yunanistan ve Bulgaristan'dan akademisyenler katılacak.

Kongre kapsamında Osmanlıca, gramer ve Türk edebiyatı, dil bilimi, didaktik, kültürel iletişim ve diğer alanlardaki çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunulacak. Etkinlik kapsamındaki sunumlar, Türkçe ve Arnavutçanın yanı sıra İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve tüm Balkan dillerinde gerçekleşecek.