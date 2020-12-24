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TOKİ - Emlak Konut GYO Arnavutluk’ta TOKİ tarafından inşa edilecek konutların temel atma töreni gerçekleşti
TOKİ - Emlak Konut GYO

Arnavutluk’ta TOKİ tarafından inşa edilecek konutların temel atma töreni gerçekleşti

TOKİ Arnavutluk'un Laç şehrinde deprem konutları yapımına başladı. Deprem konutlarının temel atma töreni gerçekleşti. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da online olarak katılım gösterdi. Başbakan Rama'nın dostluk içeren sözleri dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 11:55:00 -
Arnavutluk’ta TOKİ tarafından inşa edilecek konutların temel atma töreni gerçekleşti

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Arnavutluk'un Laç şehrinde inşa edilecek olan deprem konutlarının temeli törenle atıldı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Arnavutluk Yeniden İnşa Bakanı Arben Ahmetaj, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük’ün de katılım sağladığı törene Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferansı ile online bağlandı.

Başbakan Rama, temel atma töreni konuşmasına Türkçe "Hoş geldiniz" diyerek başladı. TOKİ tarafından inşa edilecek bölgedeki iki halk arasında iyi bir ilişki olacağını söyledi.

Türkiye ile dayanışma içinde olduğunun altını çizen Başbakan Rama konuşmasında "Türk Cumhurbaşkanı ve dostlarımızın küçük Laç şehrinin kalbini yeni bir mahalle ile yeniden canlandırmak için verdiği söze şahitlik etmek için buradayız." ifadelerini kullandı.

Yeni yapılan mahallenin her iki ülke ve halkları arasında bulunan iyi ilişkinin kanıtı olduğunu belirten Başbakan Rama, "Türkiye ilk andan itibaren kendilerini sözlü olarak ifade etmenin yanında, insanların hayatı yıkıntılar yüzünden tehdit altındayken de hemen insani ve maddi kaynaklarını devreye sokan dost ülkeler ağının bir parçası oldu." dedi.

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