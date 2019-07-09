0553 313 94 23

Arnavutluk’ta sünnet şöleni

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Arnavutluk’ta faaliyetlerini sürdüren İstanbul Kardeşlik Yardımlaşma ve Kültür Derneği iş birliğiyle tertiplenen sünnet şöleninde 75 çocuk erkekliğe ilk adımını attı.

09 Temmuz 2019 Salı 12:26
Arnavutluk’ta sünnet şöleni

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Arnavutluk’ta faaliyetlerini sürdüren İstanbul Kardeşlik Yardımlaşma ve Kültür Derneği iş birliğiyle tertiplenen sünnet şöleninde 75 çocuk erkekliğe ilk adımını attı.


İşkodra’da düzenlenen törene Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir, Meclis Üyesi Arif Bayrak, İstanbul Kardeşlik Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Rıdvan Seferaj ile sünnet olan çocuklar ve aileleri katıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir, “Bursa olarak Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, hayırsever işadamlarımız ve vatandaşlarımızın gayretleriyle Balkanlar’daki mirasımıza sahip çıkan çalışmalar gerçekleştiriliyor. Balkanlar ile Türkiye ve Bursa arasında kurulan gönül köprüsü olan bu çalışmalar, soydaşlarımızın geleneksel kültürel değerlerini yeniden yaşamalarını sağlıyor. Bugün Türkiye ve Balkanlar arasındaki gönül bağını güçlendirecek bir organizasyona daha katkı koymanın telaşı içindeyiz. Artık geleneksel hâle getirdiğimiz sünnet organizasyonlarımızın ilkini Arnavutluk’ta yapıyoruz.Sünnet, bizim en önemli geleneklerimizden biridir. Bu gelenekler sâyesinde bir araya geliyoruz, birliğimize, dirliğimize, dinimize sahip çıkıyoruz. Bugün burada, 75 çocuğumuz erkekliğe ilk adımını atmış oldu. Çocuklarımızın aileleriyle birlikte ömür boyu sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşamalarını diliyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 12:26
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İskeleden düşen inşaat işçisi, 5 gün sonra öldü
    1. İskeleden düşen inşaat işçisi, 5 gün..
    2. ALES başvuruları başladı
    3. Muhammet Şefik Yön: "Alpha Group..
    4. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    5. "Avrupa'nın bağlı kaldığı oranda..
    6. HDI sigortadan, "Trafikasko" ve..
    7. Cezaevi firarisi, kız kaçırınca..
    8. Hakkari’de hain saldırı: 2 şehit
    9. Günün ilk yarısında endekslerin..
    10. Corendon Airlines 8. kez Türkiye’nin..
    11. Akıncı Üssü davası
    12. Burun estetiği öncesi bunlara dikkat
    13. Borsada günün ilk yarısı (2)
    14. Günün ilk yarısında şehir..
    15. Keçili Kanalı’nda bin 377 metre ıslah..
    16. Almanya'da bomba alarmı! Diyanet..
    17. Bahçeli’nin Kütahya programı belli oldu
    18. Kamu-STK İş Birliği Projesi kapanış..
    19. Borsada günün ilk yarısı (1)
    20. Serbest piyasada altın fiyatları
    21. Kayseri Şeker, yem bitkileri temini..
    22. Marmara Nakliyeciler Garajı tahliye..
    23. (Özel) Önce namaz kıldı, sonra..
    24. Madagaskar, Afrika Uluslar Kupası'nda..
    25. Adana'daki "taksici cinayeti"..
    26. Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan..
    27. Pawel Olkowski, Gazişehir Gaziantep’te
    28. Sudan'da darbeyi desteklemişti!..
    29. Otel çatısında bulunan cesedin kimliği..
    30. Spor kulübü yöneticiliği yapanları..
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!