Arnavutluk’ta sünnet şöleni

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Arnavutluk’ta faaliyetlerini sürdüren İstanbul Kardeşlik Yardımlaşma ve Kültür Derneği iş birliğiyle tertiplenen sünnet şöleninde 75 çocuk erkekliğe ilk adımını attı.

İşkodra’da düzenlenen törene Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir, Meclis Üyesi Arif Bayrak, İstanbul Kardeşlik Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Rıdvan Seferaj ile sünnet olan çocuklar ve aileleri katıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir, “Bursa olarak Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, hayırsever işadamlarımız ve vatandaşlarımızın gayretleriyle Balkanlar’daki mirasımıza sahip çıkan çalışmalar gerçekleştiriliyor. Balkanlar ile Türkiye ve Bursa arasında kurulan gönül köprüsü olan bu çalışmalar, soydaşlarımızın geleneksel kültürel değerlerini yeniden yaşamalarını sağlıyor. Bugün Türkiye ve Balkanlar arasındaki gönül bağını güçlendirecek bir organizasyona daha katkı koymanın telaşı içindeyiz. Artık geleneksel hâle getirdiğimiz sünnet organizasyonlarımızın ilkini Arnavutluk’ta yapıyoruz.Sünnet, bizim en önemli geleneklerimizden biridir. Bu gelenekler sâyesinde bir araya geliyoruz, birliğimize, dirliğimize, dinimize sahip çıkıyoruz. Bugün burada, 75 çocuğumuz erkekliğe ilk adımını atmış oldu. Çocuklarımızın aileleriyle birlikte ömür boyu sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşamalarını diliyorum” dedi.