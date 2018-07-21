Arnavutluk’ta Osmanlıca'ya büyük ilgi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Tiran Üniversitesi Tarih ve Filoloji Fakültesi tarafından düzenlenen yaz okulunun sertifika dağıtım törenine, Tiran Üniversitesi Tarih ve Filoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabri Laçi ve Tiran YEE Müdürü Ömer Osman Demirbaş’ın yanı sıra yaz okulunu tamamlayan öğrenciler katıldı.

Tiran YEE Müdürü Demirbaş, törende yaptığı konuşmada bu yıl Osmanlıca Yaz Okulunun üçüncüsünü düzenlediklerini dile getirerek bu okulun bundan sonraki yıllarda da devam edeceğine inandığını belirtti.

60 KURSİYER KATILDI

Türkiye ve Arnavutluk’tan uzman ve araştırmacılarının katkı sağladığı Osmanlıca Yaz Okuluna temel ve ileri seviye olmak üzere 2 gruba ayrılan 60 kişi katıldı.

Öğrenciler, Osmanlıcanın yanı sıra Arnavutluk’taki Osmanlı kültür mirası ve tarihi ilişkiler üzerine ders aldı.