0553 313 94 23

Arnavutlukta insan kaçakçılarına gözaltı

13 Haziran 2019 Perşembe 21:06
Arnavutlukta insan kaçakçılarına gözaltı

TİRAN (AA) - Arnavutluk'ta insan kaçakçılığına karşı yapılan polis operasyonu kapsamında sekiz kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Arnavutluk-Yunanistan ve Arnavutluk-Karadağ sınırlarında, bir grup insan kaçakçısının Suriye, Türkiye ve Irak'tan gelen kişileri Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yasa dışı yollarla geçirmeye yönelik faaliyet gösterdiği bilgisine ulaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada, bu bilgi doğrultusunda ülkenin orta kesimindeki Elbasan şehrinde insan kaçakçılarına karşı düzenlenen polis operasyonu sonucunda biri Türk yedisi Arnavut olmak üzere toplam sekiz kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yabancıların, sınırı yasa dışı yollarla geçebilmek için kaçakçılara yüklü miktarda para ödediği kaydedilen açıklamada, kaçakçıların, "sınırı yasa dışı geçmeye yardım etme" suçundan gözaltına alındığı bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 21:06
  1. Arnavutluk
  2. kaçakçılık
  3. tiran
  4. Türk vatandaşı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Çiftçi, tarihi Hilmi Ağa Konağı’nı gezdi
    1. Vali Çiftçi, tarihi Hilmi Ağa..
    2. "Nazım Hikmet'in Ellerinin İzinde"..
    3. Kırgızistan parlamentosunda..
    4. Ameliyattan kaynaklı ölüm iddiaları..
    5. Kutadgu Bilig ve Dede Korkut..
    6. Isparta'da uyuşturucu operasyonu
    7. Suudi Arabistan'dan Husilere misilleme
    8. Göztepe’ye devredilen arsanın tahsisi..
    9. Fenerbahçe taraftarından Sloukas’a..
    10. Erdoğan'dan Cemil Meriç paylaşımı
    11. Ergin Ataman yine kulaklıkla çıktı
    12. Arnavutlukta insan kaçakçılarına gözaltı
    13. Devlet başkanına hakaret edip sonra..
    14. Isparta’da silah kaçakçılığı..
    15. İzmir'de Lüksemburg Milli Günü..
    16. MEB'in rakamlarına göre 2019-2020..
    17. Trump'ın "Balinalar Prensi ile..
    18. Kayalıklardan düşen yaşlı adam..
    19. Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı
    20. Yaralı işçi helikopter ambulansla..
    21. Cobo, dopingten suçlu bulundu
    22. Gelininin tabutuna sarılarak ağladı
    23. Alkollü sürücüye rekor ceza
    24. Barcelona'dan Şeref Has için..
    25. Okçuluk Dünya Şampiyonası
    26. Bakan Akar'dan İYİ Parti Grubu'na..
    27. Kandil'den talimatı alan HDP'li..
    28. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bitti
    29. Başkentte "Afrika Günü" kapsamında..
    30. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ..
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu