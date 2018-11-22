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Arnavutluk'ta 25. Uluslararası Tiran Fuarı açıldı

22 Kasım 2018 Perşembe 00:05
Arnavutluk'ta 25. Uluslararası Tiran Fuarı açıldı

TİRAN (AA) - Bu yıl 25'incisi düzenlenen Uluslararası Tiran Fuarı başladı.

Türkiye dahil yerel ve uluslararası birçok şirketin katıldığı fuarın açılış törenine Arnavutluk hükümetinde girişimciliğin korunmasından sorumlu Devlet Bakanı Sonila Qato, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Köç, iş adamları ve diğer davetliler katıldı.

Qato, burada yaptığı konuşmada, fuarın, Arnavutluk için bir geleneğe dönüştüğünü, ülkeye yeni, istikrarlı ve sürekli büyüyen ekonominin sağlamlaştırılması yolunda eşlik ettiğini söyledi.

Fuarın sadece bölge için değil, ötesi için de önemli bir ekonomik etkinliğe dönüştüğünü belirten Qato, fuarın birçok bölümden oluştuğunu kaydetti.

- "Türkiye ekonomisi büyümesini istikrarla sürdürmektedir"

Köç de İTO'nun başta İstanbul ekonomisi olmak üzere Türkiye ve bölge ekonomisini yakında takip ettiğini, bunun yanı sıra küresel gelişmeleri de izlediğini aktardı.

Türkiye ekonomisinin çok ciddi bir değişim sürecinden geçtiğini dile getiren Köç, "Küresel krizlere aldırmadan, bölgemizdeki ve dünyadaki krizlere takılmadan hatta içeriden ve dışarıdan yapılan taarruzlara boyun eğmeden Türkiye ekonomisi büyümesini istikrarla sürdürmektedir. Türkiye'nin 2002 yılından bu zamana kadar yıllık ortalama yüzde 5,5 büyüdüğünü, milli gelirimizin üç kattan fazla arttığını özellikle vurgulamak isterim." dedi.

Köç, Türkiye 15 Temmuz'da hain ve menfur bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldığını belirterek, "Bunun yanı sıra 2011 yılından beri yanı başımızda devam eden bir iç savaş vardır. Ancak Türkiye ekonomisi bunların üstesinden gelecek bir güce sahip olduğunu kanıtlamaktadır." diye konuştu.

Arnavutluk'un Türkiye için Balkanlar'da anahtar ülke konumunda olduğunu belirten Köç, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2017 yılı sonunda yaklaşık 420 milyon dolara yükseldiğini ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

Büyükelçi Yörük de Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile fuarı gezerek şirket temsilcileri ile sohbet etti.

Fuarda inşaattan, gıda sektörüne birçok alandan Türk firması da tanıtımlarını gerçekleştirdi.

Fuar 24 Kasım'da sona erecek.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 00:05
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