Arnavutluk'ta 24. Balkan Askeri Tıp Kongresi

TİRAN (AA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Balkan Askeri Tıp Kongresi başladı.

Bölge ülkeleri arasında askeri tıp alanında iş birliğine odaklanan kongreye Türkiye'yi temsilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sağlık Komutanı Tuğgeneral Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç ve beraberindeki heyet katılıyor.

Açılış töreninde konuşan Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka, kongrenin önemli bir forum olduğunu belirterek, etkinliğin sadece kurumsal ve askeri bağlar oluşturmadığını, aynı zamanda halklar ve ülkeler arasında insani bağlar da kurduğunu söyledi.

Kongresin bölge ülkeleri ve askeri tıp kurumları arasında karşılıklı iş birliği köprülerinin inşa edilmesi ve güçlendirilmesi için iyi bir imkan olduğunu vurgulayan Xhaçka, şöyle devam etti:

"Bölge ülkeleri arasında tıp alanındaki iş birliği, askeri tıp biliminin gelişimini ilerletmek için zorunlu bir gereksinim olmasının yanı sıra aynı zamanda ülkelerimiz arasında ilişkileri güçlendiren bir unsurdur. Tıp alanındaki iş birliğinde yardımını esirgemeyen ve oldukça cömert davranan, ülkemizin iki müttefiki ve dostu, Türkiye ile Yunanistan'a tebrik ve teşekkürlerimi iletmek istiyorum."

Prof. Dr. Demirkılıç da kongrenin bölge ülkelerinin askeri sağlık personeli arasındaki iş birliğini artıracağına ve diğer birçok alan için iyi bir örnek oluşturacağına olan inancını paylaştı.

Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerince ilk kez düzenlenen kongrede yer almaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirkılıç, "Bu kongrenin, bir öncekiler gibi başarılı olacağına ve hedeflerine ulaşacağına inandığımı ifade etmek istiyorum." dedi.

5 Mayıs'a kadar sürecek kongreye Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Yunanistan, Sırbistan, Kuzey Makedonya, İtalya, Ukrayna, Romanya ve diğer ülkelerden yaklaşık 200 temsilci katılıyor.