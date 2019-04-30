0553 313 94 23

Arnavutluk'ta 24. Balkan Askeri Tıp Kongresi

30 Nisan 2019 Salı 23:45
Arnavutluk'ta 24. Balkan Askeri Tıp Kongresi

TİRAN (AA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Balkan Askeri Tıp Kongresi başladı.

Bölge ülkeleri arasında askeri tıp alanında iş birliğine odaklanan kongreye Türkiye'yi temsilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sağlık Komutanı Tuğgeneral Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç ve beraberindeki heyet katılıyor.

Açılış töreninde konuşan Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka, kongrenin önemli bir forum olduğunu belirterek, etkinliğin sadece kurumsal ve askeri bağlar oluşturmadığını, aynı zamanda halklar ve ülkeler arasında insani bağlar da kurduğunu söyledi.

Kongresin bölge ülkeleri ve askeri tıp kurumları arasında karşılıklı iş birliği köprülerinin inşa edilmesi ve güçlendirilmesi için iyi bir imkan olduğunu vurgulayan Xhaçka, şöyle devam etti:

"Bölge ülkeleri arasında tıp alanındaki iş birliği, askeri tıp biliminin gelişimini ilerletmek için zorunlu bir gereksinim olmasının yanı sıra aynı zamanda ülkelerimiz arasında ilişkileri güçlendiren bir unsurdur. Tıp alanındaki iş birliğinde yardımını esirgemeyen ve oldukça cömert davranan, ülkemizin iki müttefiki ve dostu, Türkiye ile Yunanistan'a tebrik ve teşekkürlerimi iletmek istiyorum."

Prof. Dr. Demirkılıç da kongrenin bölge ülkelerinin askeri sağlık personeli arasındaki iş birliğini artıracağına ve diğer birçok alan için iyi bir örnek oluşturacağına olan inancını paylaştı.

Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerince ilk kez düzenlenen kongrede yer almaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirkılıç, "Bu kongrenin, bir öncekiler gibi başarılı olacağına ve hedeflerine ulaşacağına inandığımı ifade etmek istiyorum." dedi.

5 Mayıs'a kadar sürecek kongreye Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Yunanistan, Sırbistan, Kuzey Makedonya, İtalya, Ukrayna, Romanya ve diğer ülkelerden yaklaşık 200 temsilci katılıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 23:45
  1. Arnavutluk
  2. Balkan Askeri Tıp Kongresi
  3. tiran
  4. TSK
  5. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sağlık Komutanı Kalp Cerrahı Tuğgeneral Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti MYK Toplantısı
    1. AK Parti MYK Toplantısı
    2. 14 yaşındaki Zişan 30 saattir kayıp
    3. Ajax tarih yazmaya devam ediyor!
    4. AK Parti MYK Toplantısı
    5. Ajax finale göz kırptı
    6. Emniyet plan kurdu astsubay suçüstü..
    7. GÜNDEM ÖZETİ / 1 Mayıs 2019
    8. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    9. Polonya'dan Rusya açıklaması
    10. Venezuela'da hareketli anlar!..
    11. Ramazan Çadırlarına alçak saldırı!
    12. Kırgızistan'da Geleneksel Türkçe Şarkı..
    13. Arnavutluk'ta 24. Balkan Askeri Tıp..
    14. Emniyette rütbe terfi sınavları
    15. Venezuela’da muhalif lider Lopez, Şili..
    16. ABD'nin "umudu" Venezuela'da rejim..
    17. ABD'den Rusya'ya İdlib uyarısı
    18. Venezuelalı muhalif lider Lopez Şili..
    19. Fenerbahçe'de Valbuena gelişmesi!..
    20. Venezuela'nın BM temsilcisinden "iç..
    21. Cezayir'de Buteflika'nın partisi yeni..
    22. ÖSO ve YPG arasında çatışmalar sürüyor
    23. ATM dolandırıcısı 3 şüpheli tutuklandı
    24. Bilgisayar korsanları dünyaca ünlü..
    25. Ersoy: “Boğulmalara karşı 7’den 70’e..
    26. Nilüfer’de su kesintisi
    27. İtalya Başbakanı'ndan "Libya'da..
    28. Eğitim-Bir-Sen’den SAMİMDER’e destek
    29. Amatör boksörün darbedilerek..
    30. Ardahan’da 8 yaşındaki kızı taciz..
    Melih Gökçek’ten ‘İnce’ mesaj: Söylediklerine inanmak istemiyorum!
    Melih Gökçek’ten ‘İnce’ mesaj: Söylediklerine inanmak istemiyorum!
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında
    YPG'li hainler saldırdı: Şehit ve yaralılar var!
    YPG'li hainler saldırdı: Şehit ve yaralılar var!
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    "Erdoğan Davutoğlu'nun yazdıklarını görmemiştir bile"
    "Erdoğan Davutoğlu'nun yazdıklarını görmemiştir bile"

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Türkiye’ye böyle saldıracaklar! Milyonlarca dolar yatırım yaptılar
    Türkiye’ye böyle saldıracaklar! Milyonlarca dolar yatırım yaptılar
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı