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Arnavutluk'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük: - "Demokrasi için sokaklara dökülen, FETÖ mensubu hain teröristlerle çarpışan yüzlerce insanımızın şehit olduğu o gece, Türk halkının hafızasından hiçbir zaman silinmeyecektir"- "FETÖ'nün Arnavutluk'taki mevcudiyeti derinleştikçe sizlere vereceği zarar da artacaktır"

15 Temmuz 2019 Pazartesi 18:12
Arnavutluk'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

İŞKODRA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Günü dolayısıyla Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra şehrinde program düzenlendi.

Tiyatro binasında düzenlenen program öncesinde Hasan Rıza Paşa Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Anma programına Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, 15 Temmuz gazisi Sabri Gündüz, savaş muhabiri Samet Doğan, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel kurum temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükelçi Yörük, burada yaptığı konuşmada, darbe girişiminin Türk devlet kurumlarına ve silahlı kuvvetlerine gizlice ve sinsice yerleşen FETÖ mensubu teröristler tarafından düzenlendiğine dikkati çekti.

Hain darbe girişiminde 251 kişinin şehit düştüğünü ve binlercesinin gazi olduğunu anımsatan Yörük, bunun Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en kanlı terör eylemi olduğunu kaydetti.

Türk halkının 1915'te Çanakkale'de ve 1922'de Dumlupınar'da olduğu gibi sokaklara, caddelere ve meydanlara aktığını hatırlatan Yörük, Türk milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çağrısıyla hain teröristleri mağlup ettiğini anlattı.

Yörük, "Demokrasi için sokaklara dökülen, FETÖ mensubu hain teröristlerle çarpışan yüzlerce insanımızın şehit olduğu o gece, Türk halkının hafızasından hiçbir zaman silinmeyecektir." dedi.

FETÖ'nün eğitim, diyanet ve sağlık sektörleri başta olmak üzere Arnavutluk'ta da mevcudiyetini sürdürdüğüne dikkati çeken Yörük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ'nün Arnavutluk'taki mevcudiyeti derinleştikçe sizlere vereceği zarar da artacaktır. FETÖ mensupları kendisini kainat imamı ve mehdi olarak gören Fetullah Gülen isimli kuklaya sapkın bir biçimde tapınırlar. Bugün sessizce mağdur rolü oynayan bu hainler, yarın alacakları bir emirle kana susamış ve eli silahlı haşhaşiler olarak karşınıza çıkabilirler. FETÖ yalnızca Arnavutluk'un değil, tüm dünyanın başına musallat olmuş bir beladır. Bu gizli suç ve terör örgütünün mensuplarının dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Bu teröristlerin ve onlara yardım edenlerin işledikleri suçlar cezasız kalmayacak."

İşkodra Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Zafer Kıyıcı da 15 Temmuz'u anmak üzere toplandıklarını belirterek, "15 Temmuz gecesi ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardır." diye konuştu.

Gazi Sabri Gündüz de 15 Temmuz gecesinin çok zor bir gece olduğunu kaydederek, o geceyi her anlatışında yeniden yaşadığını aktardı.

Savaş muhabiri Samet Doğan ise birkaç savaşa şahitlik ettiğini ancak ilk defa bir darbe ile karşılaştığını kaydetti.

Anma programı kapsamında belgesel filmi gösterimi yapıldı, Anadolu Ajansının (AA) darbe girişimi gecesine ait fotoğrafları sergilendi.

AA fotoğraflarının yer aldığı sergi, İşkodra Yunus Emre Enstitüsünde 16-31 Temmuz tarihleri arasında gezilebilecek.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 18:12
  1. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  2. Arnavutluk
  3. FETO
  4. İşkodra

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