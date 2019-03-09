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Arnavutluk'ta 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması

Başkent Tiran'da UDEF tarafından düzenlenen ve AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu organizasyon "Doğu'dan Batı'ya adil bir dünyaya" sloganıyla gerçekleşti - Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Muammer Hakan Cengiz:- "Günümüzde küreselleşmenin bir gerçeği olarak uluslararası öğrencilik tabi ki dünyada giderek artmaktadır. Türkiye de bu bakımdan öncü bir rol üstlenmektedir"

09 Mart 2019 Cumartesi 21:39
Arnavutluk'ta 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması

TİRAN (AA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından, Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması düzenlendi.

Türkiye Maarif Vakfına bağlı New York Tirana Üniversitesi'nde, Arnavutluk Türkiye Mezunları Derneği (TÜMED) iş birliğinde "Doğu'dan Batı'ya adil bir dünyaya" sloganıyla düzenlenen buluşmaya, ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve dünyanın farklı yerinden öğrenciler katıldı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Muammer Hakan Cengiz, etkinlikte yaptığı konuşmada UDEF'in, uzun yıllardır düzenlediği öğrenci buluşmaları ve diğer faaliyetleri sayesinde, üniversite öğrencilerinin birlikteliğini sağlama ve sorunlarını ele almada önemli faaliyetler yürüten uluslararası bir kuruluş haline geldiğini belirtti.

Cengiz, "Günümüzde küreselleşmenin bir gerçeği olarak uluslararası öğrencilik tabi ki dünyada giderek artmaktadır. Türkiye de bu bakımdan öncü bir rol üstlenmektedir. Bunu en iyi yaşayan tabi ki burada bizimle birlikte olan Türkiye mezunu siz gençlerimizsiniz." dedi.

Türkiye Maarif Vakfı Arnavutluk Direktörü Fatih Cankurt da organizasyon dolayısıyla UDEF, TÜMED ile emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bildiğiniz üzere henüz 3 yaşında olan Türkiye Maarif Vakfı, şu ana kadar irtibat kurduğu 72 ülkenin 34'ünde okul açmış, okul sayısı bugün itibariyle 270'e ulaşmış ve şu anda 30 bin civarında öğrenciyle bir Maarif ailesini oluşturmuştur." diye konuştu.

Arnavutluk'ta, Türkiye Maarif Vakfı'nın geçen 6 aylık sürede okul öncesi eğitimden doktora eğitimine kadar bütün seviyelerde eğitim vermeye başladığını dile getiren Cankurt, "Dün almış olduğu yeni lisansla da ana okulunda da faaliyet vermeye en kısa zamanda başlayacaktır." dedi.

UDEF Temsilcisi Mehmet Yılmaz ise UDEF'in, Türkiye'yi okumak için tercih eden öğrencilere ev sahipliği yapmak, onları tanımak, birbirleriyle kaynaştırmak ve Türkiye'de edindikleri birikimleri farklı coğrafyalara taşıyabilecek vasıflı insanlar olabilmelerine katkı sağlayabilmek amacıyla çalışmalar düzenlediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını da ileten Yılmaz, "(UDEF) Aynı zamanda, uluslararası öğrencilerin eğitim, sağlık, emniyet konularındaki sıkıntılarıyla ilgilenmek ve bu sıkıntıların çözümü için devlet kurumlarıyla iş birliği yapmayı kendisine misyon olarak belirlemiş bir federasyondur. Türkiye'deki bu büyük organizasyonun bir diğer misyonu ise tüm dünyaya barışı ve kardeşliği yaymayı kendisine doğal görev bilen iyi insanlar yetiştirmektir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Arnavutluk Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Egert Haxhiu, kendilerine her türlü eğitim imkanı sağlayan dost ve kardeş ülke Türkiye'ye teşekkür ederek, "Bugüne kadar 3 bine yakın Arnavutluk vatandaşı Türkiye'de eğitim aldı. Şu anda yaklaşık 1100 öğrenci lisans, yüksek lisans ve doktora okumaktadır. Bu yıl yaklaşık 650 öğrenci Türkiye burslarına başvurmuştur." dedi.

Uluslararası öğrencilerin karşılaştığı sorunlar ve bunların aşılmasına yönelik girişimlerin ele alındığı buluşmada Arnavutluk, İtalya, Katar ve Libya'dan olmak üzere uluslararası öğrenciler ülkelerini tanıtma fırsatı buldu.

1 Şubat'ta başlayan ve UDEF tarafından 51 ülkede 91 şehirde düzenlenen AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması'nın kapanış töreni, 4 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 21:39
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