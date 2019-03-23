Arnavutluk-Türkiye milli maçının ardından - EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye'nin deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 yenmesi, Arnavut basınında geniş yer buldu- Newsport, karşılaşmayla ilgili haberini A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'e ithafen "Geldi, gördü ve kazandı" başlığı ile aktardı - Medial.mk, "Türkiye terlemeden galibiyet aldı, Arnavutluk güçsüz" yorumunu yaptı



İŞKODRA (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında Arnavutluk'u deplasmanda 2-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nın başarısı, Arnavut basınında geniş yer buldu. Newsport adlı internet sitesi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'e ithafen "Geldi, gördü ve kazandı" başlığını attığı haberinde, Güneş'in açıklamalarına da yer verdi. Maç sonrası Şenol Güneş ile röportaj yapan Supersport, deneyimli teknik adamın "Hak edilen zafer, avantajı bilgelik ile yönettik." ifadesini kullandı. Koha Jone, Güneş'in ikinci milli takım serüvenine başladığını, Arnavutluk'a karşı çıktıkları ilk maçın kendilerine "umut" verdiğini yazdı. Medial.mk, Türkiye'nin galibiyetini okuyucularına "Türkiye terlemeden galibiyet aldı, Arnavutluk güçsüz" başlığıyla aktardı. Televizyon kanalı Top Channel ise internet sitesinde "Türkler İşkodra'yı ele geçirdi. Loro Boriçi'de skor 0-2." ifadelerine yer verdi. Haberde, Arnavutluk'un bu mağlubiyetle finallere gitme hayalini elemelerin başında zora soktuğu yorumu yapıldı. Karşılaşmanın oynandığı Loro Boriçi Stadı'nda bugün TSİ 13.00'te basına kapalı antrenman gerçekleştirecek A Milli Takım, daha sonra Moldova ile yapacağı maç için Eskişehir'e hareket edecek. Ay-yıldızlılar, 25 Mart Pazartesi günü sahasında gruptaki ikinci maçında Moldova ile karşılaşacak.

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