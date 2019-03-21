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Arnavutluk-Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda? EURO 2020 H Grubu takıları

Arnavutluk - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Arnavutluk Türkiye maçı hangi kanalda? Sorusunu futbolseverler merak etmekte. Beşiktaş teknik direktörlüğünden A Milli Takım’ın başına geçen Şenol Güneş ve ekibi EURO 2020 Elemeleri'nde H Grubu ilk karşılaşmasına çıkıyor. EURO 2020 Elemeleri'nde H Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçını Arnavutluk ile oynayacak. İşte, Arnavutluk Türkiye maçına ilişkin ayrıntılar.

21 Mart 2019 Perşembe 09:58
Arnavutluk-Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda? EURO 2020 H Grubu takıları

Arnavutluk - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Arnavutluk Türkiye maçı hangi kanalda? Sorusunu futbolseverler merak etmekte. Beşiktaş teknik direktörlüğünden A Milli Takım’ın başına geçen Şenol Güneş ve ekibi EURO 2020 Elemeleri'nde H Grubu ilk karşılaşmasına çıkıyor. EURO 2020 Elemeleri'nde H Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçını Arnavutluk ile oynayacak. İşte, Arnavutluk Türkiye maçına ilişkin ayrıntılar.

A Milli Takımı, H Grubu'nun ilk maçında 22 Mart Cuma günü TSİ 22.45'te Arnavutluk ile karşılaşacak. Arnavutluk'un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadyumu'nda oynanacak bu önemli mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak. Arnavutluk-Türkiye maçını, Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını Mike Pickel ve Christian Gittelmann yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Christian Dingert olacak.

A Milli Takım aday kadrosu

A Milli Takım'da sözleşmesi 1 Haziran 2019'da yürürlüğe girecek olmasına rağmen özel görevlendirmeyle ay-yıldızlı ekibin başına geçen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroda, şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Muhammed Şengezer (Bursaspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp).

Defans: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Mehmet Zeki Çelik (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Ozan Kabak (Stuttgart), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Emre Taşdemir (Galatasaray).

Orta saha: Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan).

 

 

 

 

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 09:58
  1. Mert Günok (Medipol Başakşehir)
  2. Muhammed Şengezer (Bursaspor)
  3. Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
  4. Sinan Bolat (Royal Antwerp)
  5. Gökhan Gönül (Beşiktaş)
  6. Mehmet Zeki Çelik (Lille)
  7. Çağlar Söyüncü (Leicester City)
  8. Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf)
  9. Merih Demiral (Sassuolo)
  10. Ozan Kabak (Stuttgart)
  11. Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)
  12. Emre Taşdemir (Galatasaray)
  13. Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor)
  14. Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)
  15. Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)
  16. Dorukhan Toköz
  17. Oğuzhan Özyakup
  18. Güven Yalçın (Beşiktaş)
  19. Emre Belözoğlu
  20. İrfan Can Kahveci
  21. Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)
  22. Okay Yokuşlu (Celta Vigo)
  23. Yunus Mallı (Wolfsburg)
  24. Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor)
  25. Hakan Çalhanoğlu (Milan
  26. Arnavutluk-Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda?
  27. EURO 2020 H Grubu takıları

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