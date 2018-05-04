Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Arnavutluk Savunma Bakanı, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti!

Arnavutluk Savunma Bakanı Xhaçka, Tiran’ın NATO’ya Adriyatik Denizi’nin ülkeye bağlı kısmında deniz üssü kurma önerisi götürdüğünü açıkladı. Xhaçka, Türkiye, Rusya, İran ve Çin'e karşı ABD'nin ülkede daha aktif olması gerektiğini söyledi.

04 Mayıs 2018 Cuma 01:56
Arnavutluk Savunma Bakanı, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti!

Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka, ABD'li mevkidaşı James Mattis'le yaptığı görüşmede ‘Rusya, Çin, İran ve Türkiye'nin Balkanlar'daki faaliyetlerinden duyduğu endişeyi dile getirdiğini söyledi.

ABD'YE ÇAĞRI: BİZE BİRAZ DAHA FAZLA ÖNEM VERİN

"Bölgemizin karşılaştığı çok sayıdaki tehditten endişe duyuyoruz ve NATO ile ABD'nin Balkanlar'da olup bitenlere biraz daha fazla önem vermelerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz" diyen Xhaçka, sözlerine şöyle devam etti:

"ARTIK ABD'NİN ARNAVUTLUK'TA VARLIĞINI GÖSTERME ZAMANI GELDİ"

"ABD'nin Arnavutluk'ta varlığını gösterme zamanının geldiğinden eminiz. ABD'nin veya NATO'nun bu varlığı, müttefiklerin bölgeyi unutmadıklarının oldukça açık bir gösterisi olurdu."

"ABD'NİN YÖNETİMİNDE, NATO'NUN KANADI ALTINDA DENİZ ÜSSÜ"

Mattis'e Adriyatik Denizi'nin Arnavutluk kısmına, Washington ve Tiran'ın yönetiminde ve ‘NATO'nun kanadı altında' olacak bir deniz üssü kurmayı önerdiğini belirten Xhaçka, Arnavutluk ordusunun son 2 yılda eskiyen Çin yapımı silahları NATO'ya ait yeni silahlarla değiştirdiğini ve askeri ihtiyaçlar bütçesini arttırdığını vurguladı. Arnavutluk 2009'dan bu yana NATO üyesi.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 01:56
  1. Olta Xhaçka
  2. arnavutluk Olta Xhaçka
  3. arnavutluk
  4. arnavutluk nato
  5. arnavutluk abd
  6. askeri üs
  7. askeri üs nato
  8. abd askeri üs

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Guiliano'dan Beşiktaş yorumu: Finale çıkmayı hak ettik
    1. Guiliano'dan Beşiktaş yorumu: Finale..
    2. UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli..
    3. ABD asker sayısını açıkladı
    4. Arnavutluk Savunma Bakanı, Türkiye'yi..
    5. Fenerbahçe'ye gol makinası Ferreyra!
    6. Gökdeniz Karadeniz yeşil sahalara veda..
    7. Atletico Madrid Arsenal'i kupada saf..
    8. Uzay savaşları başlıyor! Trump yeni..
    9. Twitter'dan kritik uyarı: Şifrenizi..
    10. İşte İsrailli keskin nişancıların yeni..
    11. BM Genel Sekreteri'nden nükleer..
    12. Tarihi alanda bir kamyon çöp toplandı
    13. Cumhur İttifakı Protokolü'nü imzaladı
    14. TFF 2 ve 3'üncü Lig Play-Off tarihleri..
    15. Savunmadaki ihracatı zırhlılar sırtladı
    16. Emre Mor'dan tepki! "Okuduklarınıza..
    17. Paşinyan'a sürpriz teklif! Bunu..
    18. 2018'in ilk şehir hastanesi Kayseri'de..
    19. ABD'den 'basın' ikiyüzlülüğü:..
    20. Stephen Hawking'in ölmeden önceki son..
    Kuveyt Türk
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı
    Melih Gökçek tam 10 gün önceden bildi
    Melih Gökçek tam 10 gün önceden bildi
    Fransızları 24 Haziran korkusu sardı: Erdoğan Osmanlı'yı yeniden...
    Fransızları 24 Haziran korkusu sardı: Erdoğan Osmanlı'yı yeniden...
    Suudi Arabistan'dan Medine'ye skandal yasak!
    Suudi Arabistan'dan Medine'ye skandal yasak!
    İlhan Kesici CHP'nin adayını açıkladı
    İlhan Kesici CHP'nin adayını açıkladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    AK Parti'den Ali Babacan ve Cemil Çiçek sürprizi
    AK Parti'den Ali Babacan ve Cemil Çiçek sürprizi