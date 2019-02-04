0553 313 94 23

Arnavutluk heyeti Ankara'da

04 Şubat 2019 Pazartesi 23:55
Arnavutluk heyeti Ankara'da

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünce resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan Arnavutluk İçişleri Bakanı Sander Lieshaj ve heyeti onuruna akşam yemeği verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen yemekte Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ile Lieshaj ve beraberindeki heyet bir araya geldi.

Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Genti Gazheli ve Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü Ardi Veliu'nun yanı sıra Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti ve bazı daire başkanlarının da hazır bulunduğu etkinliğin sonunda hediye takdimi yapıldı ve hatıra fotoğrafı çektirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 23:55
  1. Arnavutluk İçişleri Bakanı Sander Lleshaj
  2. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya
  3. Yemek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya'da yol verme kavgası: 2 yaralı
    1. Konya'da yol verme kavgası: 2 yaralı
    2. "Sudan’ın meçhule sürüklenmesine izin..
    3. Hindistan'daki domuz gribi salgını
    4. GÜNDEM ÖZETİ / 5 Şubat 2019
    5. Arnavutluk heyeti Ankara'da
    6. Maicon, El Nasr'a kiralandı
    7. GÜNCELLEME 4 - Çanakkale'de otomobilin..
    8. Elektrik şirketinden ilginç savunma:..
    9. Flaş iddia! "Abdullah Gül'ün..
    10. Trump, İçişleri Bakanı adayını açıkladı
    11. Tütüncülerden dikkat çeken çağrı:..
    12. "Selman el-Avde'nin serbest..
    13. Maçın ardından
    14. Maçın ardından
    15. "AB güvenilir bir ortak olduğunu..
    16. Akit Müslümanları uyarınca rahatsız..
    17. Bir şehir diken üstünde! 600 kişi..
    18. Brezilya'da barajın çökmesi sonucu..
    19. Dünya Kanser Günü
    20. Basketbolda maçın ardından
    İstanbul için son anketin sonuçları açıklandı!
    İstanbul için son anketin sonuçları açıklandı!
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Venezuela'daki Türk iş adamı konuştu! O haberler yalan...
    Venezuela'daki Türk iş adamı konuştu! O haberler yalan...

    Günün Karikatürü

    05 Şubat 2019
    Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
    Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?