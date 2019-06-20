Arnavutluk Genelkurmay Başkanı’ndan Orgeneral Güler’e ziyaret
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Bardhyl Kollçaku ile bir araya geldi.20 Haziran 2019 Perşembe 16:44
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Bardhyl Kollçaku ile bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara’da bulunan Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Bardhyl Kollçaku’yu Genelkurmay Karargahı’nda askeri törenle karşıladı. Törenin ardından iki komutan görüşme gerçekleştirdi.
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