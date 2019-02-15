Arnavutluk Başbakanı Rama’ya mürekkep fırlatıldı Arnavutluk’ta muhalif milletvekili Edi Paloka, Başbakan Edi Rama’ya meclis konuşması yaparken mürekkep fırlattı.

Arnavutluk’ta muhalif milletvekili Edi Paloka, Başbakan Edi Rama’ya meclis konuşması yaparken mürekkep fırlattı.

Arnavutluk Meclisinde, Kuzey Makedonya’nın NATO’ya katılması için yapılacak oylamanın tartışıldığı sırada muhalif milletvekili Edi Paloka, Başbakan Edi Rama’ya saldırdı. Rama’nın muhalefet lideri Lulzim Başa’yı eleştirmesine sinirlenen Paloka, Başbakana mürekkep fırlatarak tepki gösterdi.

Saldırıyla alakalı yazılı açıklamada bulunan muhalif Demokrat Parti, "Mürekkep atma eylemi, kamuoyunun görüşüne tanık olan Başbakan tarafından uygulanan zorbalığın reddidir" diyerek Paloka’ya destek çıktı.

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