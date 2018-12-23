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Arnavutluk Başbakanı Rama Türkiye'de ameliyat edilen polisi kabul etti

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama:- "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şahsen ilgilendi. Doktorlar çok endişeliydi ancak hem bizim hem kendi cumhurbaşkanları tarafından teşvik edildiler"

23 Aralık 2018 Pazar 15:04
Arnavutluk Başbakanı Rama Türkiye'de ameliyat edilen polisi kabul etti

TİRAN (AA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen protesto sırasında çıkan arbedede yaralanan ve daha sonra Türkiye'de tedavi gören Arnavut kadın polis memuru İna Nuka, Başbakan Edi Rama tarafından kabul edildi.

Başbakanlık ofisinde gerçekleşen kabulde konuşan Rama, hükümetin görevi başındayken yaralanan polis memuruna, gerekli maddi desteği sağlayacağını ifade etti.

Rama, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şahsen ilgilendi. Doktorlar çok endişeliydi ancak hem bizim hem de kendi cumhurbaşkanları tarafından teşvik edildiler." diye konuştu.

Bir parmağı kopan ve ellerinden yaralanan Nukha da Türk hekimlerin şu ana kadar denenmemiş bir teknikle ameliyat ettiklerini, sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Görüşmede Arnavutluk İçişleri Bakanı Sander Lleshaj da yer aldı.

Tiran'da inşa edilen Büyük Çevre Yolu Projesi nedeniyle evleri yıkılacak yüzlerce kişi 22 Kasım'da meclis binası önünde toplanmıştı.

Göstericilerin meclis bahçesine girmeye çalışması üzerine çıkan arbedede, protestocuların emniyet mensuplarına sis bombası ve farklı sert cisimler atması sonucu Nuka dahil 12 polis ve eylemcilerden bazıları yaralanmıştı. Nuka'nın yaralanmasına neden olduğu şüphesiyle 18 yaşındaki bir kişi gözaltına alınmıştı.

Nuka, daha sonra Ankara Numune Hastanesi'nde tedavi görmek üzere Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçağa bindirilerek, Türkiye'ye gönderilmişti.

Nuka'nın kopan baş parmağı, literatürde bulunmayan çok farklı bir teknik geliştiren Türk doktorlar tarafından leğen kemiği ve kolundan alınan parçalarla yeniden oluşturulmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 15:04
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