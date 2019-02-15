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Arnavutköylülerin adresi oldu

Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, Millet Kıraathanesini ziyaret ederek, vatandaşlar ile sohbet etti.

15 Şubat 2019 Cuma 18:16
Arnavutköylülerin adresi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran seçimleri öncesi açıkladığı projelerinden olan Millet Kıraathanesi, tüm ülkede olduğu gibi Arnavutköy’de de hizmet veriyor. Gün boyu hizmette olan Taşoluk Millet Kıraathanesi, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Arnavutköy Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yönetim ve Yaşam Merkezi ile 82 eser, hizmete girmesiyle açılan Millet Kıraathanesi; içindeki kitaplarla bilgiye, yanındaki Yeşil Camii ile de maneviyata açılan kapı oldu. Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, “Yeşil Camii Meydanımızda bulunan Millet Kıraathanemizden yetişkinler ve gençler gün boyu yararlanabilirler. Millet Kıraathanemizde edebi kitaplarımızın yanı sıra üniversite hazırlık kitaplarımız da bulunmaktadır. Buradan gençlerimizin yararlanabileceği gibi yetişkin vatandaşlarımıza da yönelik kitaplarımız kütüphanemizde yer almaktadır” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 18:16
  1. Arnavutköy Belediyesi

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