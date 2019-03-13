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''Arnavutköy'e Türkiye'nin en büyük film platosunu kuruyoruz''

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:- ''Arnavutköy'e Türkiye'nin en büyük film platosunu kuruyoruz. Dünyanın dört bir yanında seyredilen Türk dizileri Arnavutköy'de çekilecek''- ''Milletin birliği, kardeşliği, beraberliği için daha çok çalışacağız, daha çok hizmetler yapacağız, herkesi kucaklayacağız. Ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan bir anlayışla İstanbul'a çok güzel hizmetler yapacağız''- ''Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozalım. Hep beraber 31 Mart'ta plan kuranların planlarını başlarına yıkalım''

13 Mart 2019 Çarşamba 18:45
''Arnavutköy'e Türkiye'nin en büyük film platosunu kuruyoruz''

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ''Arnavutköy'e Türkiye'nin en büyük film platosunu kuruyoruz. Dünyanın dört bir yanında seyredilen Türk dizileri Arnavutköy'de çekilecek.'' dedi.

Yıldırım, Arnavutköy Belediyesi'nce yapılan Arnavutköy Şehir Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi'nin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Yıldırım, millet kütüphanesi ve kıraathanenin hayırlı olmasını diledi.

31 Mart'ta yapılacak seçimlerde gelecek 5 yıl şehirleri, köyleri, mahalleleri yönetecek kadroların seçileceğini belirten Yıldırım, ''Arnavutköy çok şanslı, geleceği parlak bir ilçemiz. Arnavutköy çok hızlı gelişiyor. İstanbul'un iki tane büyük projesi Arnavutköy'de bulunuyor. Birisi dünyanın en büyük havalimanı İstanbul Havalimanı, ikincisi Kanal İstanbul. Yani dünya İstanbul'la birlikte Arnavutköy'ü de tanıyacak, öğrenecek bu projeler sayesinde.'' diye konuştu.

Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın "bayrak" demek olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

''Bu bayrağın altında herkese yer var. Hangi etnik gruptan olursak olalım, bu bayrağın gölgesi hepimize yeter. Bu bayrak için 15 Temmuz'da alçaklara meydanlara inerek derslerini vermedik mi? Cumhur İttifakı 15 Temmuz ruhudur. Cumhur İttifakı 'bayrak, toprak, devlet, millet' demektir. Milletin birliği, kardeşliği, beraberliği için daha çok çalışacağız, daha çok hizmetler yapacağız, herkesi kucaklayacağız. Ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan bir anlayışla İstanbul'a çok güzel hizmetler yapacağız. Biz Cumhur İttifakı olarak çıkıyoruz ama bütün İstanbulluların hizmetinde olacağız. Bütün İstanbullulara hiçbir ayrım yapmadan hizmet yapacağız. Bugüne kadar Türkiye'nin her köşesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ne yaptıysak bundan sonra da bizi biz yapan İstanbul'a aynı hizmetleri yapacağız.''

Arnavutköy'ün bütün konularını bildiklerini söyleyen Yıldırım, ''Arnavutköy'e metrolar gelecek. Metroyla havalimanına, Halkalı'ya, Gayrettepe'ye gidilecek. Ayrıca Arnavutköy içinde de toplu taşıma geliştirilecek. Arnavutköy'e Türkiye'nin en büyük film platosunu kuruyoruz. Dünyanın dört bir yanında seyredilen Türk dizileri Arnavutköy'de çekilecek. Dört bin gencimize orada iş, aş imkanı olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca buraya bir gıda üssünü de kuracağız. Avrupa Yakası'nın gıda üssü de Arnavutköy'de olacak. Karaburun Sahili'ni yeni baştan düzenleyeceğiz. Orayı pırıl pırıl hizmetinize açacağız. Buradan Marmara'ya uzanan 2 tane yeşil vadi koridorla Arnavutköy'ü, yeşili maviyle buluşturacağız. İnsanlar gelişen, büyüyen güzelleşen Arnavutköy'ü görmek için gelecekler. Her şey çok daha güzel olacak. Yeter ki birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozalım. Hep beraber 31 Mart'ta plan kuranların planlarını başlarına yıkalım.'' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Arnavutköy Şehir Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi'nin açılışı yapıldı.

Yıldırım, yeni açılan kütüphane ve millet kıraathanesini gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Binali Yıldırım ayrıca AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.


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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 18:45
  1. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  2. Arnavutköy
  3. Arnavutköy Şehir Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi

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