Arnavutköy’deki yatırımlar Kanal İstanbul’la taçlanacak

Bundan 10 yıl önce İstanbul’un en değerli ilçelerinden birisi olmaya aday gösterilen Arnavutköy’de kamunun gerçekleştirdiği yatırım hamleleri devam ediyor. Yeni havalimanının hizmete açılmasıyla birlikte uğrak yerine dönüşecek olan ilçede özel girişimcilerin de planları bulunuyor. Yıllar önce bölgeden arsa alımı yapan şirketler ve özel şahıslar şantiyelerin ışıklarının yakılacağı ilk günü merakla bekliyor.

İlçeye 82 eser kazandırıldı

Haftasonunda, toplam değeri 126 milyon lirayı bulan 82 eserin Arnavutköy’e kazandırılmasının heyecanını yaşayan ilçe Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Arnavutköy’ü İstanbul’un en hızlı ve düzenli büyüyen ilçesi yapıyoruz” mesajını verdi. İstanbul’un en genç ilçelerimizden birisinde görev yaptıklarını dile getiren Başkan Baltacı, “İlçemizi kalkındırmak için her alanda projeler geliştirmeye ve ihtiyaç duyulan hizmetleri hızla vatandaşlarımızla buluşturmaya gayret ediyoruz. Dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı’nı da bünyesinde barındıran Arnavutköy, yeni dönemde de hizmetlerle, yatırımlarla, büyük projelerle buluşmaya devam edecek inşallah” temennisinde bulundu.

İstanbul Havalimanı hizmete açıldı

“Var olanların yanında çok daha güzel yaşam alanlarını hayata geçirdik” diyen Baltacı, “Çok kaliteli üst yapı yatırımları, halkımızın konforunu önceleyen bir takım yatırımlar hayat buldu. Bütün bunlara baktığımız zaman ilçe bir yerden önemli bir yere doğru gidiyor. Her şeyden önemlisi İstanbul Havalimanı Arnavutköy’ümüzde dünyanın en önemli havalimanlarından bir tanesi. Kanal İstanbul gibi önemli bir proje de yine Arnavutköy merkezli bunlarla beraber ilçenin önemli bir fonksiyonu var. Bizde bu yönde ilçemizi planlamaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Sırada Kanal İstanbul var

Merakla beklenen ve hazırlığı tamamlanan Kanal İstanbul’un 1/100 bin ölçekli planlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Sırada 5 binlik planlar var. Dev projenin ihale sürecini ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yürütüyor. Bakanlığın 2019 yılı bütçesi görüşmelerinde de projeyle ilgili ilk adımın atılacağının mesajı verildi. Projenin master planı da hazır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu konuda bölgesel bir çalışma yaptı. Master planı yapılırken, bölgesel olarak finans adası, fuar alanı, üniversite alanı, yerleşim alanı gibi bir çok alanlarda çalışmalar yapıldı. Bütün bunların hareket noktası ise Arnavutköy odaklı olacak.

İlk konut projesi için geri sayım

Kanal İstanbul bölgesinin en yeni konut projesinin temeli önümüzdeki aylarda atılacak. Tamamı Türk Hava Yolları (THY) personeli için planlanan projenin ilk fikri alt yapısı, THY yönetimi ile Emlak Konut GYO’nun imzaladığı protokolle gündeme gelmişti. 3 milyon 600 bin metrekarelik alanda etap etap yükselecek olan projenin ilk etabında yaklaşık 7 bin civarında konut yer alacak. İhalesi şubat ayında gerçekleştirilecek olan projede zemin artı 4 şeklinde bir kat planı ile Türk kültürüne ve mimarisine uygun, yatay yapılaşmış ve estetik bir kurgu düşünülüyor.

Hangi projeler hizmete girdi

Arnavutköy Belediyesi Yönetim ve Hizmet Binası, Nuri Pakdil Kültür Merkezi, Kreş, Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, Nikah Sarayı, Düğün ve Davet Salonları, Avlu 34 Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Arnavutköy Kültür Sanat Merkezi, Yeşil Cami Meydanı, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı ve Katlı Otopark (İBB), Cumhuriyet Meydanı, Hadımköy Kent Meydanı 1. Etap, Balaban Mahallesi Meydan ve Yol Düzenlemesi, Tayakadın Meydanı ve Mahalle Hizmet Binası, İmrahor Meydanı ve Mahalle Hizmet Binası, Sazlıbosna Mahallesi Meydanı, Çilingir Mahallesi Meydanı, Yassıören Mahallesi Meydanı, Boyalık Mahallesi Meydanı, Yeşilbayır Mahallesi Meydanı, Karaburun Meydan Düzenleme Projesi (1. Etap), Durusu Mahallesi Meydan ve Yol Düzenlemesi, Baklalı Mahallesi Meydanı, Taşoluk Köyiçi Meydanı, Hadımköy Kapalı Pazar Yeri, Bolluca Kapalı Pazar Yeri, Haraççı Kapalı Pazar Yeri, Arnavutköy Güney Çevre Yolu (İBB), Bolluca Stadı, Arnavutköy Ulaşım Hizmetleri Merkezi, Arnavutköy Şehir Parkı (İBB), Akpınar Parkı, Esatgülemek Parkı, Malazgirt Parkı, Mevlana Parkı, Hasan Karakaya Parkı, Hoşseda Parkı, Osmangazi Parkı, Seyitonbaşı Parkı, Ömerli Parkı, Yıldırım Beyazıt Parkı, Hanzade Pazarı, Hidayet Parkı, M.K. Paşa Parkı, Prof Dr Aziz Sancar Parkı, Ertuğrul Gazi Parkı, Çınar Parkı, Şehit Er Şaban Aydoğan Parkı, Hasan Karakaya Parkı, Selvi Parkı, Baraj Yolu Caddesi Parkı, Suatlar Parkı, 655 Parsel Parkı, Baysal Sokak Parkı, Mevlana Caddesi Parkı, Boğazköy 563 Parsel Parkı, Boğazköy 828-829 Parsel Parkı, Biricik Sokak Parkı, Tankçılar Parkı, Akşemsettin Cami Parkı, Birol Sokak Parkı, Dağhan Sokak Parkı, Şenay Sokak Parkı, Plevne Parkı, İmrahor Mesire Alanı, Boğazköy Mesire Alanı, Sosyal Yardımlaşma Merkezi, İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bolluca Gençlik ve Eğitim Merkezi, Vadipark Gençlik ve Eğitim Merkezi, Sanat Atölyesi, Taşoluk Millet Kıraathanesi, Arnavutköy Yerel Tarih Müzesi, Arnavutköy Müftülük Binası, Hadımköy Merkez Camii, Taşoluk Fatih Camii, Ömerli Erkek Kur’an Kursu, Boğazköy Camii Restorasyonu ve Meydanı, Kurban Satış ve Kesim Alanları (İBB), Hadımköy Toki, Taşoluk Toki, Hadımbaba Parkı.