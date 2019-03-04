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Arnavutköy’deki çatışmada silah sesleri kamerada

Arnavutköy’de iki gurup arasında çıkan çatışmanın hemen ardından çekilen görüntüler ortaya çıktı.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:17
Arnavutköy’deki çatışmada silah sesleri kamerada

Arnavutköy’de iki gurup arasında çıkan çatışmanın hemen ardından çekilen görüntüler ortaya çıktı. Yerde yaralıların yattığı görülen görüntülerde polis ekiplerinin de havaya ateş açtığı anlar kameralara yansıdı.


Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde dün saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda aralarında dolmuş kahyalığı yüzünden husumet bulunan iki grup silahlarla çatışmıştı. 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişi de yaralandığı olayın hemen ardından çekilen görüntüler ortaya çıktı.


Çatışmanın hemen ardından çekilen görüntülerde yaralıların yerde yattığı görülüyor. Çevredeki vatandaşların yaralılara yardım etmeye çalıştığı görülen görüntülerde polis ekiplerinin de havaya ateş açtığı anlar kameralara yansıyor.


Olaya ilişkin soruşturma sürerken hayatını kaybedenlerden ise geriye fotoğrafları kaldı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:17
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