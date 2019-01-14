0553 313 94 23

Arnavutköy'de yangın

Üç katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan kişileri, itfaiye ekipleri kurtardı

14 Ocak 2019 Pazartesi 14:17
Arnavutköy'de yangın

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de bir binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Piri Reis Caddesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, üst katlarda mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişiyi kurtardı.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 14:17
  1. Arnavutköy
  2. Kurtarma
  3. Yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP'den 'milli görev' açıklaması: CHP içerisinde...
    1. HDP'den 'milli görev' açıklaması: CHP..
    2. CHP'den sanayi üretim endeksi..
    3. Arnavutköy'de yangın
    4. Sudan'da 7 ton üretim kapasiteli altın..
    5. Çavuşoğlu Avrupalı bakanın yüzüne..
    6. Yargıya ve bütçeye elektronik tebligat..
    7. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    8. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den..
    9. Galatasaray, Boluspor maçına hazır
    10. İHA pilotu sayısı 35 bini geçti
    11. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının..
    12. Perinçek'ten çok sert sözler: Tehdit..
    13. Bakan değil provokatör! Komşunun..
    14. Sızan akaryakıtın kokusu nedeniyle..
    15. Şarkıcı Ferhat Tunç, serbest bırakıldı
    16. İki öğretmene imar affı istismarı..
    17. SHGM alkol tarama testlerine başladı
    18. Ve Ankaragücü'nün yeni teknik..
    19. Tadını beğenip bu işe girdi, genç..
    20. IKBY'deki İranlı mahkumlar ülkelerine..
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!