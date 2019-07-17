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Arnavutköy’de trafik kazası: 2 yaralı

Arnavutköy Hadımköy yolu üzerinde bir sürücünün hatalı şerit değiştirmesi üzerine 2 araç kafa kafaya çarpıştı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:58
Arnavutköy’de trafik kazası: 2 yaralı

Arnavutköy Hadımköy yolu üzerinde bir sürücünün hatalı şerit değiştirmesi üzerine 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Yaralı 2 sürücü de hastaneye kaldırırken, kaza nedeniyle yolda metrelerce araç kuyruğu oluştu.


Olay saat 10.00 sıralarında Arnavutköy Haraççı Hadımköy yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 59 ZF 627 plakalı minibüs hatalı şerit değiştirmesi üzerine karşı istikametten gelen 34 EZ 9628 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı.


Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonun içerisinden sürücü kendi imkanlarıyla çıktı. Minibüs şoförü ise,araç içerisinden fırlayarak yol kenarındaki bariyerlere çarpıp yere düştü.


Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.



Metrelerce trafik yoğunluğu oluştu


Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki sürücüyü de hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri yol güvenliğini sağlayarak trafiğin kontrollü bir şekilde ilerlemesini sağladı. Tek gidiş geliş olan yol üzerinde kaza sebebiyle metrelerce kuyruk oluştu. Olay yerine çağrılan çekici yardımıyla araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.


Öte yandan hastaneye kaldırılan minibüs şoförünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:58
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