Arnavutköy'de Toplu Açılış Töreni

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşümden millet bahçesine, düzenli depolama tesisinden atık su arıtma tesisine kadar, vatandaşımızın daha iyi yaşam sürmesi adına yapılması gereken birçok projeyi hızlı bir şekilde yaparak, şehirlerimizin, ilçelerimizin inşallah yaşam kalitesini yükselteceğiz." dedi.

Kurum, Arnavutköy Belediyesi Yönetim ve Hizmet Merkezi ile 82 eserin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, asırlar boyunca dünyanın kalbi olmuş, yüzyıllarca medeniyetimize başkentlik, şehircilik fikrinin gelişmesine ev sahipliği yapmış İstanbul'un bugün yine birbirinden değerli onlarca eserle buluştuğunu dile getirdi.

Göreve geldikleri andan itibaren, sorunların tespiti ve çözümü için şehirleri gezdiklerini dile getiren Kurum, bu kapsamda Şanlıurfa ve Gaziantep'e de gittiklerini anımsattı.

Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna uygun bir şekilde, gidiyoruz, teşkilatımızla, vatandaşımızla, valilerimizle, belediye başkanlarımızla istişare ediyoruz." diye konuştu.

İstişareler neticesinde aynı masa etrafında kararların alındığını ve bunları hızlı bir şekilde uygulamaya geçirdiklerini vurgulayan Kurum, ilk 100 günlük eylem planları çerçevesinde 39 eylemin yüzde 98'lik başarıyla tamamlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ikinci 100 günlük eylem planlarının açıklandığını hatırlatan Kurum, şöyle devam etti:

"İnşallah aynı azim ve kararlılıkla ikinci 100 günlük eylem planlarını da yapacağız. Bu eylem planları çerçevesinde kentsel dönüşümden millet bahçesine, düzenli depolama tesisinden atık su arıtma tesisine kadar, vatandaşımızın daha iyi yaşam sürmesi adına yapılması gereken birçok projeyi hızlı bir şekilde yaparak, şehirlerimizin, ilçelerimizin inşallah yaşam kalitesini yükselteceğiz. Yaptığımız projelerde çevreye ve şehre saygılı, israftan uzak, enerji tasarruflu, kültürel dokuya ve yatay mimariye uygun, güvenli, sağlam yapılarla akıllı şehirleri kurmayı hedefliyoruz."

Kurum, bakanlık olarak kentsel dönüşüm sürecinde yeni bir yaklaşımla çalışmalara devam ettiklerini, tarihi ve geleneksel kent merkezlerinin kimliğini koruyarak, yenileme ve dönüşüm çalışmalarını hayata geçirdiklerini vurguladı.

Kent meydanlarındaki metruk durumda bulunan riskli yapıların yenilenme çalışmalarının hızlandırıldığını dile getiren Kurum, "Yenilenecek bu alanlar hem yeni istihdam alanları sağlayacak hem de şehirlerimizin yeni cazibe merkezleri olacaktır. Bakanlık olarak 53 ilimizde 237 riskli alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dönüşüm kapsamına dahil ettiğimiz konut sayısı 662 bin. Tüm ülke genelinde 594 bin konutun da yenilenmesini yapıyoruz. İnşallah, Allah izin verirse yenilememiz gereken 6,7 milyon bağımsız bölümü 20 yıl içinde yenilemeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Murat Kurum, yaşanabilir, yatay mimariye, kültürel dokuya uygun projeler gerçekleştirmeyi, vatandaşları riskli binalardan kurtarmayı hedeflediklerini söyledi.

İstanbul'da, Esenler'deki eski askeri alanda 60 bin konut üretileceğini ifade eden Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Üreteceğimiz bu konutlar, yine bizim kültürümüze, ecdadımızın bize tarif ettiği mimariye uygun bir şekilde cami merkezli, merkezin etrafında yeşil alan ve çevre düzenlemesini içeren projeler olacak ve ilk etapta 2019 yılının ilk çeyreğinde buraya 2 bin 200 konutun temelini atacağız. Etaplar halinde 60 bin konutu hem Esenlerimizin hem de bölgemizin dönüşümünde kullanmak suretiyle hızlı bir dönüşüm sürecine sokacağız.Aynı şekilde Gaziosmanpaşa'da da 3 bine yakın konutu yaparak Gaziosmanpaşa'daki kentsel dönüşüm sürecini de hızlandıracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde güzide ilçemiz Arnavutköy'ü tarihine ve İstanbul silüetine yakışır bir hizmet ağına ve yapılaşmaya kavuşturmak gayretindeyiz."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da 522 milyon lira değerindeki 82 eser hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapıldı.