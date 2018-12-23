Arnavutköy'de Toplu Açılış Töreni

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Netanyahu sen yanlış kapıya vurdun. Erdoğan mazlumların sesidir, sen zalimlerin sesisin, sen devlet terörü estiriyorsun. Siz kadınları, çocukları tekmeleyerek, ama yavruları tekmeleyerek, askerinizle, polisinizle sürükleyerek götürüyorsunuz. Netanyahu, sen zalimsin zalim ve devlet terörünün başındasın. Bu sadece ve sadece sana uyuyor, Erdoğan'a uymaz." dedi.

Arnavutköy'de toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, kendi gündemleriyle muhalefetin gündemine bakıldığında kimlerin ülkenin ve milletin geleceği için gece gündüz çalıştığını, kimlerin de boş işlerle vakit tükettiğinin zaten görüldüğünü söyledi.

Dünyanın, Türkiye'nin insani diplomasiden savunma sanayine kadar geniş bir alanda ortaya koyduğu başarıları konuştuğunu dile getiren Erdoğan, CHP'nin dilinin bunların hiçbirini ifade etmeye varmadığını vurguladı.

Erdoğan, Suriye'de gerek sahada gerek diplomaside elde ettikleri neticelerin herkesçe takdir edildiğini vurgulayarak, "Bir tek ana muhalefet ve onunla aynı yoldan ilerleyen terör örgütünün güdümündeki parti, feryadı figan ile karşı çıkıyor. Merhum Cemal Kaşıkçı meselesinin ortaya çıkartılmasında gösterdiğimiz ahlaki duruş herkes tarafından tebrikle karşıyanıyor, sadece CHP'nin aklına bu konuda tuhaf sorular geliyor. Zira yetişemediği üzüme, bunlar koruk dermiş. Biz yıllardır bölgede ve dünyada Türkiye'siz denklem kurulamayacağını söylüyoruz ve daha önemlisi bunu temin ediyoruz, ana muhalefet Türkiye'yi denklemin dışına atmak istiyor. Bay Kemal, yapamayacaksınız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 seçimde AK Parti'nin bir numara olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sen kaçıncı sıradasın? Ya Batı'da senin gibi olanlar partiyi bırakıp gidiyor, 'Başaramadım' diyor ama sen nedense yapıştın o koltuğa, oradan ayrılmıyorsun. Bak şimdi bugün baktım, yol arkadaşlarından bir tanesi diyor ki, 'bir oldu yenildin, iki oldu yenildin, üç oldu yenildin, hala o koltukta duruyorsun, git' diyor. Diyen kim? Senin yol arkadaşın, genel başkan yardımcın, aynı şeyi cumhurbaşkanı adayları da demedi mi buna? Bak ne hale geldiler. Ülkemizin, milletimizin ve kardeşlerimizin çıkarlarını, geleceğini, umutlarını güçlendirmek için çalışırken, en çok muhalefetin saldırısına maruz kalıyoruz."

PKK'yı yerle yeksan ettiklerini, karşı cevabın CHP'den geldiğini dile getiren Erdoğan, "FETÖ'ye dünyayı dar ediyoruz, karşı cevap CHP'den geliyor. Suriye'de ve Irak'ta terör oluşumlarının önünü kesiyoruz, karşı cevap CHP'den geliyor. Ekonomimize yönelik saldırıları boşa çıkartıyoruz, karşı cevap CHP'den geliyor. Çeşitli ülkelerle gerilimler yaşıyor veya ittifak ilişkisi kuruyoruz, her defasında çatlak ses CHP'den geliyor." ifadelerini kullandı.





- "Erdoğan mazlumların sesidir, sen zalimlerin sesisin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Filistinli mazlum ve mağdurlara sahip çıkmalarından rahatsız olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'ye en alçak ifadelerle saldırdığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"İftiralarla saldırdı. Ne diyor bu Netanyahu denilen adam biliyor musunuz? Bizi Kıbrıs'ta işgalci olmakla, kadınları ve çocukları katletmekle suçlayan İsrail Başkanının sanıyorum, herhalde dili sürçtü, herhalde kendilerinin Filistin'de işgalci olduklarını, Filistin topraklarındaki kadınları, çocukları, her yaştan on binlerce masum insanı, dünyanın gözü önünde, silahla, bombayla, tecritle öldürdüğünü söyleyecekti. Netanyahu sen yanlış kapıya vurdun. Erdoğan mazlumların sesidir, sen zalimlerin sesisin, sen devlet terörü estiriyorsun. Siz kadınları, çocukları tekmeleyerek, ama yavruları tekmeleyerek, askerinizle, polisinizle sürükleyerek götürüyorsunuz. Netanyahu, sen zalimsin zalim ve devlet terörünün başındasın. Bu sadece ve sadece sana uyuyor, Erdoğan'a uymaz."

Erdoğan, Türkiye'nin masumlarla değil, teröristlerle mücadele ettiğini belirterek, "Bu mücadelenin bedelini de binlerce şehit, on binlerce gazi olarak 40 yıla yakın süredir verdik, veriyoruz." dedi.

Türkiye'de "Kendi gözündeki merteği görmez, başkasının gözündeki çöpe söz eder" diye bir söz olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Şimdi eminim İsrail'in bu saldırısında verdiğimiz cevaba karşı da CHP cenahından cevap gelecektir. Çünkü söyleyeyim size, Bay Kemal onların da avukatlığına soyunabilir. " ifadesini kullandı.





- "Hiç mi ülkenin ve milletin yanında yer almayacaksınız?"

"Sizin tek misyonunuz bu ülkeye ve millete karşı muhalefet yapmak mı?" diye soran Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hiç mi herhangi bir mücadelesinde bu ülkenin ve milletin yanında yer almayacaksınız, hiç mi bir konuda yerli ve milli duruş göstermeyeceksiniz, hiç mi yalansız, iftirasız bir sözünüz, bir siyasetiniz olmayacak, sizin hiç mi hasbi ve harbi bir işiniz olmayacak? Hep söylüyorum, Türkiye'nin en büyük talihsizliği, CHP gibi bir ana muhalefet partisine sahip olmasıdır. Kendi ülkesini bırakıp, Paris sokaklarını karıştıranlara destek olmaya giden bir anlayıştan Türkiye'ye hayır gelmez. Üstelik destekledikleri kesimlerin ne dediğinden, ne istediklerinden bile haberleri yok. Göstericilerin talep listesine baksalar, 3-5 konuyu çıkarttığınızda bizim 16 yıldır Türkiye'de yaptığımız reformları istedikleri göreceksiniz. Tabi bunların her işi böyle. Sabun köpüğü misali hava olduğu için, balon olduğu için eminiz Paris'e gittiklerinde de öyle avare avare dolaşıp geri döndüler."

(Sürecek)