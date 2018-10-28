Hadımköy'de korkutan fabrika yangını

Alınan bilgiye göre, Hadımköy'de geri dönüşüm deposu olarak kullanılan tek katlı bir imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bağcılar, Avcılar, Başakşehir ve Arnavutköy itfaiye ekipleri, yangının etrafındaki binalara sıçramaması için müdahalede bulundu.