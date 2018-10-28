Hadımköy'de korkutan fabrika yangını
Arnavutköy'de tekstil geri dönüşümü yapan bir fabrikada çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri seferber oldu.28 Ekim 2018 Pazar 00:19
Alınan bilgiye göre, Hadımköy'de geri dönüşüm deposu olarak kullanılan tek katlı bir imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bağcılar, Avcılar, Başakşehir ve Arnavutköy itfaiye ekipleri, yangının etrafındaki binalara sıçramaması için müdahalede bulundu.
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