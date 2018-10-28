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Hadımköy'de korkutan fabrika yangını

Arnavutköy'de tekstil geri dönüşümü yapan bir fabrikada çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri seferber oldu.

28 Ekim 2018 Pazar 00:19
Hadımköy'de korkutan fabrika yangını

Alınan bilgiye göre, Hadımköy'de geri dönüşüm deposu olarak kullanılan tek katlı bir imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bağcılar, Avcılar, Başakşehir ve Arnavutköy itfaiye ekipleri, yangının etrafındaki binalara sıçramaması için müdahalede bulundu.

 

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 00:19
  1. hadımköy

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