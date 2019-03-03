Arnavutköy’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi ölürken, 3 kişi ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
IHAAW165058-ASA/03-03-2019- Arnavutköy’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi ölürken, 3 kişi ağır şekilde yaralandı.03 Mart 2019 Pazar 17:12
IHAAW165058-ASA/03-03-2019- Arnavutköy’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi ölürken, 3 kişi ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.03.03.2019 16:50:58TSINNNN
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