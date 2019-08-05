0553 313 94 23

Arnavutköy’de feci olay: 11 büyükbaş hayvan yanarak telef oldu

Arnavutköy’e bağlı Baklalı köyünde bulunan bir ahırda çıkan yangında, 11 büyükbaş hayvan telef oldu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:39
Arnavutköy’de feci olay: 11 büyükbaş hayvan yanarak telef oldu

Arnavutköy’e bağlı Baklalı köyünde bulunan bir ahırda çıkan yangında, 11 büyükbaş hayvan telef oldu.


Yangın, Arnavutköy’e bağlı Baklalı köyünde bulunan bir ahırda meydana geldi. Sabah saatlerinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kesim yeri hazırlıkları sırasında kaynak makinesinde çıkan kıvılcımlar yan tarafta bulunan ahıra sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada ahırda bulunan hayvanları da çıkartmak için seferber olan köylüler bir kısım hayvanı ahırdan çıkartırken, yangının büyümesiyle 11 büyükbaş hayvan içeride kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak içeride bulunan 11 büyükbaş hayvan telef oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken jandarma ekipleri de yangınla ilgili tahkikat başlattı. Öte yandan, yangın alanı drone ile havadan görüntülendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Thompson üzümünün Buldan’da deneme üretimine başlandı
    1. Thompson üzümünün Buldan’da deneme..
    2. Samsun’da 263 litre kaçak içki ele..
    3. Gazişehir Gaziantep'te sezon..
    4. Adanalı aşçılardan Mengen’de..
    5. Selçuklu Belediyespor Wushu Kung-Fu..
    6. Gaziantep'te trafik kazası: 5 yaralı
    7. Bakan Soylu'nun talimatı sonrası..
    8. YÖK'ten diploma denklik işlemlerinde..
    9. Kardeşlerin silahlı bıçaklı kavgası: 2..
    10. Trafik ışıklarına yuva yapan kumruya..
    11. Bahçesinde 22 kök dişi Hint keneviri..
    12. Atatürk Üniversitesi eğitim ağını..
    13. Altın fiyatları
    14. Medipol Başakşehir - Olympiakos maçı..
    15. Pompalı tüfekli saldırgan adliyeye..
    16. Aksa Elektrik, Türkiye’nin en büyük..
    17. İlk kurşun hikayesi ve...
    18. Ereğli’de zabıta denetimleri
    19. Trabzonspor tribünlerine yeni bir..
    20. Salihli’nin sorunları bir bir çözülüyor
    21. Almanya'da bileşik PMI, 73 ayın en..
    22. Arnavutköy’de feci olay: 11 büyükbaş..
    23. Ağaçlandırma sahasındaki yangında 250..
    24. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme..
    25. İran'dan nükleer anlaşmadan ayrılma..
    26. Pekmez’den kurban uyarısı
    27. Veteran okçulardan Avrupa..
    28. Belediye Kütahyaspor, tribün liderleri..
    29. Gençlere yönelik doğa kamp alanı..
    30. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanına..
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!