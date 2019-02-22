Arnavutköy’de çocuklar kuşlar için yuva yaptı

Arnavutköy Belediyesi’nin gerçekleştirdiği etkinlikte ilköğretim öğrencileri yaklaşık 700 adet kuş yuvasının montaj ve boyamasını yaparak ağaçlara astı. Kuşların soğuk ve yağışlı günlerinde barınma ihtiyaçlarının giderilmesi için gerçekleştirilen projeyle çocukların küçük yaşlardan itibaren hayvan sevgisiyle yetişmesi hedefleniyor.

Arnavutköy Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte ilköğretim öğrencileri yaklaşık 700 adet kuş yuvasının montaj ve boyamasını yaparak ağaçlara astı. Etkinlik kapsamında Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı da çocuklarla birlikte boyama yaptı. Uygulama ile çocuklara hayvan sevgisini aşılanırken, soğuk kış aylarında kuşların da unutulmadığı gösterildi.

“Tüm canlılara karşı sevginin ne olduğunu anlatmak adına yapılmış bir etkinlik”

Çocuklarla beraber boyama yapan ve kuş yuvalarını ağaca asan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Bugünkü çalışmamızda gerçekleştirmeyi amaçladığımız 2 ana konu var. Birincisi kuşların, özellikle orman kuşlarının üreme, yumurtlama zamanı olan bu dönemde onlara birer barınak yapmayı amaçladık. Tabi ki bütün ihtiyacı giderecek bir şey değil ama sembolik anlam taşıyan özellikle çocuklarımıza böyle bir bilinci vermeyi amaçladığımız bir etkinlik. İkincisi çocuklarımıza bu bilinci aşılamak. Onlara böyle bir etkinlikle neye ulaşmaya çalıştığımızı söylemek. Hem kuşlara karşı, hayvanlara karşı, tüm canlılara karşı sevginin ne olduğunu anlatmak adına yapılmış olan bir etkinlik” dedi.

"Soğukta aç kalmasınlar, üşümesinler”

Kuş yuvalarının montajını ve boyamasını yaparak ağaçlara asan öğrencilerden biri , “Kuşlara yuva yapıyoruz. Kuşlar yuvasına girsin, yuvalarında mutlu olsunlar. Soğukta aç kalmasınlar, üşümesinler” diye konuştu.

Yaptığı yuvayı boyayan bir öğrenci ise, “Serçelere yuva yapıyorum. Bu bittikten sonra buna benekler yapacağım. Bunları ağaçlara asacağız. Serçeler bunlara girecek” şeklinde konuştu.

Kar yağdığında kuşların üşümemesi için yuvaları yaptıklarını söyleyen bir öğrenci, “Kuşlara yuva yapıyorum. Kar yağınca içine girsin diye. Üşümesin diye. Ağaca asacağız. Kuşlar içine girecek” ifadelerini kullandı.