Arnavutköy’de aç kalan atlar sokaklarda yiyecek aradı

Arnavutköy’de yoğun kar yağışının ardından aç kalan atlar, sokaklarda yiyecek ve barınacak bir yer aradı. Soğuk havanın etkisiyle zor durumda kalan atların, kar yağışından korunmak amacıyla bir binanın girişine sığındığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul’da dün akşam saatlerinden beri etkili olan kar yağışı sonrasında sokakta yaşayan hayvanlar zor durumda kaldı. Arnavutköy Mustafa Kemalpaşa Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde görülen 9 başıboş at, kar yağışının etkili olduğu anlarda sokak sokak dolaşarak hem yiyecek hem de barınacak bir yuva aradı. Dün akşam saatlerinden beri soğuk hava şartlarına direnen 9 atın, kar yağışından korunabilmek için bir binanın giriş kısmına sığındığı görüldü.