Arnavutköy, Avcılar, Bahçelievler, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir son seçim anket sonuçları | İstanbul ilçeler seçim anketi
ORC anket firmasının yaptığı 31 Mart son seçim anketinde İstanbul ilçeleri olan Arnavutköy, Avcılar, Bahçelievler, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir ilçelerinde son durum ne? Bilindiği gibi Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisinin Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım ile CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisinin ittifak adayı Ekrem İmamoğlu; İstanbul için yarışıyor. Peki İşte Arnavutköy, Avcılar, Bahçelievler, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir ilçelerinde seçim anket sonuçları nedir? İşte son seçim anket sonuçları...15 Mart 2019 Cuma 11:58
ORC anket firmasının yaptığı 31 Mart son seçim anketinde İstanbul ilçeleri olan Arnavutköy, Avcılar, Bahçelievler, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir ilçelerinde son durum ne? Bilindiği gibi Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisinin Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım ile CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisinin ittifak adayı Ekrem İmamoğlu; İstanbul için yarışıyor. Peki İşte Arnavutköy, Avcılar, Bahçelievler, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir ilçelerinde seçim anket sonuçları nedir? İşte son seçim anket sonuçları...
Son seçimleri (24 Haziran) en yakın tahminle bilen anket şirketi ORC, elindeki son anketi paylaştı.
İşte İstanbul ilçeleri olan Arnavutköy, Avcılar, Bahçelievler, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir ilçeleri son seçim anket sonuçları...
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