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Arnavutça Makedonya'da ikinci resmi dil oldu

Makedonya Meclisinde onaylanan "Dillerin Kullanımı Yasası" Resmi Gazete'de yayımlandı

15 Ocak 2019 Salı 13:28
Arnavutça Makedonya'da ikinci resmi dil oldu

ÜSKÜP (AA) - Makedonya Meclisinde onaylanan ilgili yasanın yürürlüğe girmesiyle Arnavutça ülkenin ikinci resmi dili oldu.

Makedoncanın yanında Arnavutçanın da resmi dil olmasını öngören ve 11 Ocak 2018'de Makedonya Meclisinde onaylanan "Dillerin Kullanımı Yasası" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi, Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'un imzalamayacağını açıkladığı yasayı, yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye göndermişti. Yasa, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Geçen yıl 11 Ocak'ta onaylanan yasayı Cumhurbaşkanı İvanov anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle imzalamamıştı. Yasa, 14 Mart 2018'de bir kez daha Meclisten geçmişti.

Meclis Başkanı Caferi, Cumhurbaşkanı İvanov'un Meclisten geçen Dillerin Kullanımı Yasası ve Yunanistan ile isim sorununun çözümüne ilişkin Prespa Anlaşması'nı imzalamaması üzerine her iki düzenlemenin doğrudan Resmi Gazete'de yayımlanacağını açıklamıştı.

Prespa Anlaşması kapsamında, Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anayasa değişiklikleri de dün Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Prespa Anlaşması'nın Yunanistan Meclisinde de onaylanmasıyla Makedonya'nın adı resmen değişecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 13:28
  1. Arnavutça
  2. Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov
  3. Dillerin Kullanımı Yasası
  4. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti
  5. Makedonca
  6. Makedonya
  7. Meclis Başkanı Talat Caferi
  8. Üsküp
  9. YUNANİSTAN

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