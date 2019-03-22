Arnavut taraftarlardan skandal hareket! İstiklal Marşı'nı ıslıkladı
A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçında Arnavutluk'a konuk oldu. Karşılaşma öncesi Arnavut taraftarlar İstiklal Marşımızı ıslıkladı.22 Mart 2019 Cuma 23:16
Şenol Güneş yönetiminde yeni bir döneme başlayan A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme karşılaşmasında Arnavutluk'la karşı karşıya geldi.
İstiklal Marşımız ıslıklandı
Grubun ilk maçında tatsız bir olay yaşandı. Karşılaşma öncesi yapılan seramonide iki ülkenin de marşları çalındı.
Stadyumda İstiklal Marşımız çalınırken, Arnavut taraftarlar marşımızı ıslıkladı.
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