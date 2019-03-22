Arnavut taraftarlardan skandal hareket! İstiklal Marşı'nı ıslıkladı A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçında Arnavutluk'a konuk oldu. Karşılaşma öncesi Arnavut taraftarlar İstiklal Marşımızı ıslıkladı.

Şenol Güneş yönetiminde yeni bir döneme başlayan A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme karşılaşmasında Arnavutluk'la karşı karşıya geldi. İstiklal Marşımız ıslıklandı Grubun ilk maçında tatsız bir olay yaşandı. Karşılaşma öncesi yapılan seramonide iki ülkenin de marşları çalındı. Stadyumda İstiklal Marşımız çalınırken, Arnavut taraftarlar marşımızı ıslıkladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.