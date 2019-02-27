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"Arkeolojik sit alanındaki binalar imar barışından faydalanamayacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Birinci derece arkeolojik sit alanında bulunan binaların imar barışından faydalanmasına müsaade etmeyeceğiz"- "(Kapadokya bölgesindeki yapıların yıkılması) Biz tarihimizi bozacak, kültürümüzü bozacak hiçbir kaçak yapıya izin vermeyeceğimizi daha önce ifade etmiştik. Buna ilişkin 190 yapı tespit edildi ve 38 yapımız Valiliğimiz tarafından yıkıldı. 26'sının da yine tebligatı yapılarak toplamda 64 yapının yıkımını gerçekleştirdik. Kalan yapıların da en kısa zamanda inşallah yıkımlarını gerçekleştireceğiz"- "(Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın faaliyet izni alması) Sanayicimize, turizmcimize, inşaat sektörümüze destek verecek çok önemli bir bankayı yeniden hayata geçirmiş oluyoruz"

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:28
"Arkeolojik sit alanındaki binalar imar barışından faydalanamayacak"

SİVAS (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Birinci derece arkeolojik sit alanında bulunan binaların imar barışından faydalanmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Kurum, bir dizi programa katılmak için geldiği Sivas'ta, Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Valilik çıkışında açıklamalarda bulunan Kurum, Kapadokya Bölgesi'nde peribacalarının yakınında bulunan yapıların yıkılmasına ilişkin bir süreç başlattıklarını söyledi.

Bu süreci Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Nevşehir Valiliğinin ortak yürüttüğüne işaret eden Kurum, "Biz tarihimizi bozacak, kültürümüzü bozacak hiçbir kaçak yapıya izin vermeyeceğimizi daha önce ifade etmiştik. Buna ilişkin yapılan ilk tespitlerde 190 yapı tespit edildi ve 38 yapımız valiliğimiz tarafından yıkıldı. 26'sının da yine tebligatı yapılarak toplamda 64 yapının yıkımını gerçekleştirdik. Kalan yapıların da en kısa zamanda inşallah yıkımlarını gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Birinci derece arkeolojik sit alanında bulunan binaların imar barışından faydalanmasına müsaade etmeyeceğiz. Bunu dün Kültür ve Turizm Bakanımızla da konuştuk, böyle bir karar aldık. Çünkü biz bu anlamda gerçekten tarihimizi, kültürümüzü korumak istiyoruz. Kapadokya bölgemiz bu anlamda bizim en önemli değerlerimizden birisidir. Diğer taraftan tüm Türkiye genelinde de toplamda 20 ilde 2 bin 145 kaçak yapının tespiti yapıldı. Artık resmi süreç başlatıldı, bu süreçlerin tamamlanmasına müteakip kaçak yapıların yıkımlarını da gerçekleştiriyor olacağız. 18 ilde de tespit çalışmalarımız devam etmektedir."

- Türkiye Emlak Katılım Bankasının faaliyet izni alması

BDDK'nın Türkiye Emlak Katılım Bankasına faaliyet izni vermesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kurum, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiyemiz için önemli bir gün. Emlak Bankamız artık yeniden faaliyete geçti. Bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Emlak Katılım Bankası olarak bundan sonraki süreçte faaliyetine devam edecek. Gerçekten Cumhuriyet döneminde kurulmuş çok önemli bir değerimiz. AK Parti iktidarı döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde Emlak Katılım Bankası olarak artık sanayicimize, turizmcimize, inşaat sektörümüze destek verecek çok önemli bir bankayı yeniden hayata geçirmiş oluyoruz. Katılım bankası olarak çalışacak, kentsel dönüşüme destek, inşaat sektörüne destek, ithal ikame malların burada üretilmesine destek sağlayacak bankamız artık faaliyete geçmiş durumda. Türkiyemiz ve tüm sektörlerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:28
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. Sivas
  3. Valilik ziyareti

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